Rocío Marengo rompió el silencio y habló de los rumores de embarazo

Rocío Marengo fue la siguiente en quedar en eliminada en Masterchef Celebrity el último domingo y tras su salida del programa habló de los trascendidos de embarazo. La mediática confirmó que no está en la dulce espera.

"En realidad cuando me fui yo hice como que me iba con angustia, me toqué la panza como con angustia", dijo la modelo de 40 años en diálogo con Flor Vigna. Y desde @chusmeteando aclaran respecto a sus dichos: "Quería dejar misterio pero no".

Todo comenzó cuando la propia Marengo instaló el rumor en el reality de comida: "Yo vi muchas caras de misterio y mes las banqué a todas, ahora ustedes se bancan mi misterio. Si estoy embarazada, lo van a saber en el próximo capítulo".

"Sé que el proyecto más importante de tu vida pasa por tu maternidad y va a llegar, así que a seguir brillando. Vas a ser la mujer más feliz del mundo y nos encantó tenerte", le dijo Santiago del Moro luego de haberse despedido de la emisión de Telefé.