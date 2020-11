El video con el que Flor Vigna y Nico Occhiato blanquearon su reconciliación

Hace tan solo unas horas, Nico Occhiato confirmó que está saliendo nuevamente con Flor Vigna y aseguró que están atravesando un gran presente. Ahora, la parejita se animó a mostrarse junta en un video que trascendió.

Allí se lo pudo ver a Nico Occhiato mientras hacía una transmisión con Flor Jazmín Peña y Nati Jota. Mientras hablaba con ellas, quien se escabulló por detrás para saludar fue ni más ni menos que la ex chica Combate.

De esta forma, Vigna confirma los dichos de su pareja y para felicidad de sus fans, esta dupla vuelve a apostar al amor.

"Estamos excelente, che... Muy bien, la pasamos bárbaro juntos. Estamos muy bien, la pasamos muy lindo", aseguró Nico Occhiato hace tan sólo unas horas.



Por otro lado, ella había declarado: "Con Nico sí nos estamos viendo ahora. Y obviamente, también hemos tenido encuentros de nuestros cuerpos”, reveló sin sutilezas en PH, Podemos hablar. "Ahora nos estamos viendo muy de vez en cuando, al aire libre. No tenemos ninguna etiqueta", agregó en el ciclo radial Agarrate Catalina.

"En este momento no me interesa atraer a ningún hombre, es un momento donde estoy a las corridas, pero bien; clases de inglés, después las entrevistas, después Telefe. Entendí como que todo ese amor que siempre quiero dar afuera me lo quiero dar a mí, y después a mis amigos y familia que tanto extrañé en todo este tiempo, que ahora encuentro otras formas, por zoom, alguna placita. Pero no estoy con ganas de conocer a alguien. Tanto que te dicen que uno se tiene que amar a uno mismo, es importante", completó Vigna en la entrevista que le dio a Dlugi sobre su relación con Nico Occhiato.

¡Viva el amor!