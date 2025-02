Rodrigo Lussich, quien acaba de regresar a América TV al frente de “Intrusos 25 años” junto a Adrián Pallares, no dudó en criticar sin filtros a su colega Santiago del Moro. En una entrevista con Tatiana Schapiro, el periodista cuestionó la conducción de Del Moro en Gran Hermano, asegurando que el reality no es el formato adecuado para él.

Rodrigo Lussich arremetió sin filtro contra Santiago del Moro

Durante la charla, Schapiro le pidió a Lussich que completara la frase: “Cuando lo veo a Santiago Del Moro hoy, siento que…”. Sin dudarlo, el conductor de Intrusos respondió: “Que no tendría que estar conduciendo Gran Hermano”.

Santiago del Moro.

Al ser consultado sobre los motivos de su opinión, Lussich explicó: “Porque no es para él, no es el tipo de programa que él hace mejor. Es un gran conductor de radio que sabe repartir el juego como nadie, que en Intratables hizo algo que le cambió la carrera, pero Gran Hermano precisa cierto clima que él no le da”.

El futuro de Gran Hermano en duda

Las críticas de Lussich llegan en un momento delicado para el reality. Según información filtrada por Ángel de Brito en LAM y replicada en redes sociales, Telefe tiene decidido cancelar Gran Hermano tras la actual temporada, dando un descanso al formato hasta 2028.

Abrupta decisión: Telefe cancela Gran Hermano por bajo rating.

El programa, que regresó en 2022 después de una pausa de seis años, tuvo un impacto inicial impresionante, con ratings que superaron los 20 puntos gracias a participantes como Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Nacho Castañares. Sin embargo, en las últimas ediciones, el interés del público ha disminuido. Aunque la edición 2024 mantuvo cierta relevancia con Bautista Mascia como ganador y la polémica Furia Scaglione como protagonista, los números no alcanzaron las expectativas de la producción.

El presente de Rodrigo Lussich

Mientras tanto, el conductor disfruta de su regreso a América TV con “Intrusos 25 años”, un programa que marcó su carrera y que ahora celebra un cuarto de siglo en la pantalla. Contento con su presente profesional, el periodista no duda en expresar sus opiniones, incluso cuando se trata de criticar a colegas como Santiago del Moro.

Junto a Adrián Pallares, Rodrigo Lussich conducirá Instrusos 25 años.

Con su estilo directo y sin filtros, Rodrigo Lussich es una voz influyente en el mundo del espectáculo, dispuesto a decir lo que piensa sin importar las consecuencias. Mientras tanto, el futuro de Gran Hermano y de Santiago del Moro sigue siendo un tema de debate en la televisión.