Románticos en la playa: las fotos de Eva de Dominici y Eduardo Cruz

Desde que está en pareja con Eduardo Cruz, padre de su hijo Cairo, Eva de Dominici poco ha compartido de su intimidad como pareja, hasta ahora.

La actriz, quien recientemente se hizo un inesperado cambio de look, compartió en sus redes unas tiernas postales junto a su pareja, y su hijo mientras disfrutaban de una escapada familiar en las playas de Los Ángeles.

En las fotos se puede ver a Eva y a Eduardo demostrando todo su amor, dándose besos y posando muy sonrientes con el hermoso paisaje costero de fondo.



"Brindo por haber confiado en mi intuición, por el presente y por lo que está por venir. Felicidad y gratitud", expresó De Dominici en la publicación que compartió a través de su cuenta de Instagram.



¿Cómo es la relación entre Eva De Dominici y Eduardo Cruz?

Tiempo atrás, la actriz se había animado a contar su intimidad. En una entrevista con Catalina Dugli, Eva había revelado: "Eduardo es una persona muy parecida a mí, los dos tenemos códigos de barrio. Estamos en Los Ángeles, pero vivimos como vivía él en España y yo en Argentina. Somos muy trabajadores, venimos de familias similares".

"Estamos muy enamorados, nos descubrimos día a día en esta aventura juntos. Somos muy compañeros y le vamos a meter todo para seguir adelante. Pero, si algún día no funciona y lo mejor es separarse, no quiero ser pesimista sino realista, quiero que podamos seguir siendo amigos. Que haya armonía y ahí crezca mi hijo", dijo la actriz quien se convirtió en mamá en octubre de 2019 cuando llegó Cairo Cruz, el hijo de la pareja.

A fines de octubre del 2019, Eva De Dominici se convirtió en mamá de su primer hijo, Cairo. Eva tardó varios meses en confirmar que estaba embarazada, a pesar de los fuertes rumores que aseguraban su estado, y lo hizo recién transitando los 8 meses de gestación, en una nota con revista Gente, donde afirmó: “Fue una decisión charlada y madurada en pareja. Edu es reservado al extremo, y a mí me gustan los hombres así. Reconozco que algo de esa timidez, de esa discreción, me seduce por completo”.

Eduardo es el hermano menor de las estrellas de Hollywood, Penélope Cruz. Sin embargo, ya se ha hecho un nombre en Hollywood como compositor de canciones para series y películas.