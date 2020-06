Romina Pereiro y un fuerte testimonio sobre los trastornos alimenticios: "Me podría haber pasado"

View this post on Instagram

Me pudo haber pasado. Cuando tenia 16 años, empecé por casualidad , a trabajar de modelo. Desfiles, gráficas y muchos castings. Un día, me toco participar de una selección para viajar a trabajar en Milán, el centro de la moda. Súper entusiasmada y llena de nervios me presente. A los dos o tres días, me llama alguien de mi agencia y me dice: “quedaste, pero antes de viajar tenes que bajar 4 kilitos” Que raro, pensé. Si estoy flaca. Pero con mis 16 años no me lo cuestioné demasiado y empecé a buscar en revistas que dieta podía hacer. Nunca en la agencia me ofrecieron contactar a un profesional para que me armara un plan adecuado. Empecé a restringir porciones, a comer menos, pero a su vez me empezaba a sentir sin energía, cansada.... Mi mamá enseguida noto la situación y me explico que estaba poniendo en riesgo mi salud y lo peligroso que esto resultaba.Por suerte le hice caso. Tuve la suerte de que mi mamá siempre me acompañó y cuidó en cada paso. A Milan nunca viaje. Para ellos, estaba excedida de peso. Comparto esto, porque me parece importante que tengamos en cuenta que si bien los trastornos de la conducta alimentaria tienen un componente biológico, están influenciados por el medio. Y en una adolescente, con una estructura psíquica que se está desarrollando, transmitir un ideal de delgadez inalcanzable a través de los medios, dietas mágicas o productos milagrosos puede ser peligroso. En el ideal de salud, el objetivo es tener un cuerpo sano, que permita alcanzar una buena calidad de vida. #diamundialdeaccionporlostrastornosalimentarios