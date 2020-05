Un reconocido nutricionista destrozó los consejos de Romina Pereiro

La esposa de Jorge Ríal, la nutricionista Romina Pereiro, tiene su columna en el programa Morfi, en el que da consejos sobre la alimentación saludable, cómo bajar de peso y otros tips para eStar bien. Días pasados, habló sobre la dieta Keto y se explayó al respecto. A los pocos días, el reconocido nutricionista ecuatoriano, Adrián Yespe, especialista en fitness, master en nutrición y dietética, recibió el segmento del video del programa que conducen Zaira Nara y "El Chino" Leunis,

A Yespe le llegó un video en el que Pereiro habla de la dieta cetogénica, y el ecuatoriano reaccionó agarrándose la cabeza: "Esto no es nada personal Romina", dijo el nutricionista y agregó: "empecé a ver el video pero no pude terminar de verlo, porque me daba golpes contra la pared al escuchar las cosas que ella decía", comentó el experto a sus seguidores de instagram.

En otra parte de su recomendación, Adrián dijo que no es bueno comer carnes procesadas como ella aconseja. Pereiro dice que hay que comer un poco de todo y él está absolutamente en desacuerdo con eso. También dijo que no es correcto decir que si vas rápido no es saludable sino que tiene que ver con cada persona.

En otro segmento del ciclo, Romina dice que la comida tiene que tener colores y ahí nuevamente el ecuatoriano la contradijo "Si tienes pimientos rojos, tienes rojo, si tienes pimientos amarillos, tienes amarillo y si tienes remolacha, tenés morado" y agregó horrorizado y tapándose la cara "¡No, no, no!", expresando su desacuerdo.

"No se cómo vivían nuestros antepasados cuando no tenían tanta variedad de alimentos como tenemos ahora. De acuerdo a ella estarían extintos".

Cuando el experto se refirió a ella como una locura total todo lo que afirmaba con convicción, él volvió a retrucar ¡NO, no, no es así!, en otro de los consejos de la mujer del Intruso. Y repitió, no es como ella dice.

Por último, invitó a Romina a estudiar un poco de antropología para informarse mejor: "Romina, no podemos hablar de cosas que no sabemos. Y es claro que no conoces lo que es la dieta Keto",concluyó.