Rufina y Nicolás Cabré corrieron su primera maratón juntos

Nicolás Cabré participa en maratones desde hace años. Le encanta correr y se ejercita constantemente. Y, ahora, tiene una nueva compañera de entrenamiento: su hija Rufina.

Este domingo corrieron juntos por primera vez y el actor ya desde ayer viene demostrando su emoción en las redes sociales. "Mañana se corre... y sin lugar a dudas puedo decir que voy a correr la carrera más linda de mi vida. Esas de las que no se olvidan... Ya verán por qué", escribió en una Historia de Instagram.

Luego de la carrera, Nicolás Cabré publicó una serie de imágenes del evento y le dedicó unas tiernas palabras a su hija: "Cómo explicar lo que me haces sentir… la alegría, el orgullo. Cómo explico, cómo haces que me lata el corazón. No encuentro las palabras… creo que no existen palabras tan bellas para explicar lo que me haces vivir. Y encima corres bien", comenzó escribiendo el ex de la China Suárez. Y concluyó: "Gracias por ser mi Compañerita y te felicito por lograr tu objetivo. Soy feliz, me haces feliz".

El divertido cruce entre Nicolás Cabré y la China Suárez por su hija Rufina: “Devolvémela”

Días atrás, Nicolás Cabré y Rufina estuvieron en Mendoza, donde el actor celebró su cumpleaños. Hacia el final del viaje, le dedicó unas palabras a su hija, para agradecerle por los momentos compartidos. “Es lo único que quiero: mirar juntos, aprender, sorprendernos, reírnos, jugar, descubrir. Todo así, toda la vida así. Rufita mía, ya se fue otro viaje y sólo puedo decirte gracias por hacer que la vida sea mucho más hermosa cada día. Te amo”, escribió junto a una tierna postal de los dos.

Rufina Cabré y Nicolás Cabré.

El mensaje y la foto generaron la reacción de muchísimos de sus seguidores que murieron de amor por el gesto del papá de Rufina y, entre ellos, estaba la China Suárez, su ex pareja y mamá de su hija. La actriz comentó en el posteo: “Bastaaa, devolvémelaaa. Mi ponjitaaa”, acompañado de un emoji de corazón, demostrando cuánto la extraña.

Rufina Cabré y Nicolás Cabré.

Si bien la China Suárez y Nicolás Cabré terminaron su relación en 2013, los papás de Rufina han sabido mantener un excelente vínculo, por el bien de su hija. En sus redes siempre se muestran muy respetuosos el uno del otro y, por sobre todo, muy orgullosos de la niña que están criando juntos.