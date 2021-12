Luego de la gala final de La Academia de ShowMatch, la producción de LaFlia realizó una fiesta por el cierre del ciclo. Jimena Barón le dedicó un exclusivo show a sus compañeros y cantó La Cobra, pero quién llamó la atención fue Ángel de Brito bailando, que fue captado por las cámaras de los presentes y su compañera de jurado compartió el video en su cuenta de Instagram.

Se filtró un video de Ángel de Brito bailando y causó furor en las redes sociales

El video del conductor de LAM bailando al ritmo de La Cobra se volvió viral en redes sociales, y eso es porque De Brito mantiene una actitud reacia a mostrar otras facetas de su vida privada.

Con una remera negra, bermuda y zapatillas, Ángel se muestra descontracturado disfrutando del evento junto a sus compañeros de La Academia. En Twitter, los fanáticos hicieron todo tipo de comentarios, hasta le preguntaron si dejaría la butaca como jurado y se postularía como participante para el ciclo de El Trece en 2022.

Ante los comentarios en redes sociales, De Brito expresó: “Porque no entienden que no ando mostrando todo, todo el tiempo. A la tele voy a trabajar. A hacer más o menos lo que sé”.

Revelaron el motivo por el cual Ángel De Brito se va de LAM:

En los últimos días, Ángel De Brito anunció que su programa, “Los Ángeles de la Mañana” llegará a su fin el 31 de diciembre, luego de seis temporadas donde fue un éxito diario. Ahora, muchos comenzaron a especular que razones lo llevó a tomar esta decisión, si bien el día algunas, en las últimas horas se conocieron otras.

Mientras había especulaciones sobre la ida de De Brito a otros canales, aseguran que el conductor de LAM podría, pese a todo, seguir en El Trece.

Revelaron el motivo por el cual Ángel De Brito se va de LAM

“Ante la sorpresa del tuit de Ángel, me contaron que se improvisó una especie de reunión vía WhatsApp donde hablaron todos dela decisión. Ahí fue que se enteraron las panelistas, los productores y el resto del equipo”, afirmó el periodista Juan Etchegoyen.

“Ángel de Brito dijo hoy en LAM que la decisión la tomó el pero a mí lo que me cuentan es otra cosa. Y te lo voy a decir. Creo en la versión de Ángel porque tendrá sus razones para decirlo pero por otro lado me contaron que la relación entre Mandarina -la productora- y Canal 13 no estaba para nada bien”, añadió el periodista.

Etchegoyen contó el supuesto motivo por el que termina “Los Ángeles de la Mañana”: “La versión que me dijeron off the récord es que el canal y la productora no arreglaron el dinero y que la relación empeoró cuando se terminó el programa de Mariana Fabbiani . Yo no descartaría que Ángel vuelva a el trece a principio del año que viene, ya sin Mandarina pero con el apoyo de otra productora. Me dan el mes de abril como tope para esto”.

