Natalie Pérez y Chano Charpentier ya no se ocultan y, lo que empezó como un secreto a voces, se confirmó gracias a Ángel de Brito.

El periodista compartió en su cuenta de Twitter la primera imagen de la pareja en un bar y acaramelados. Esta postal hace oficial los rumores que comenzaron a correr hace unos días que aseguran que los músicos están viviendo un romance reciente.

Ángel de Brito compartió la primera foto de Natalie Pérez y Chano juntos

La encargada de confirmar el amorío fue Maite Peñoñori en LAM que dio detalles de cómo comenzó la relación. "Todo comenzó cuando él estuvo internado por última vez y empezaron a escribir, creo que es una pareja que puede prosperar", aseguró.

"Natalie ya le contó a la familia de ella que está de novia con Chano por lo que esto va muy en serio. Ya lo sabe todo su círculo íntimo y suelen verse seguido en la casa de ella donde pasan la noche juntos y hacen actividades. Romance confirmado 100 por ciento", finalizó.

Chano, por su parte, se refirió a estas versiones y en una entrevista no negó ni confirmó la primicia. "No lo sé... confirmar no, pero bue... Decir no se puede...", dijo el músico para Farándula Show en Salta.

Natalie Pérez compartió un divertido audio en el que habla de su relación con Ochiatto

Antes de confirmarse su romance con Chano, Natalie Pérez fue vinculada a Nico Occhiato. Los rumores fueron instalados en Intrusos pero la cantante se encargó de desmentirlos categóricamente.

La artista subió en su Insta Stories una serie de audios que le envió su abuelo en el que le consulta por estas versiones. "No abuelo, yo salgo con otro chico", fue la respuesta de ella que, al parecer, hacían referencia a Chano.