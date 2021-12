En los últimos días, Ángel De Brito anunció que su programa, “Los Ángeles de la Mañana” llegará a su fin el 31 de diciembre, luego de seis temporadas donde fue un éxito diario. Ahora, muchos comenzaron a especular que razones lo llevó a tomar esta decisión, si bien el día algunas, en las últimas horas se conocieron otras.

Mientras había especulaciones sobre la ida de De Brito a otros canales, aseguran que el conductor de LAM podría, pese a todo, seguir en El Trece.

“Ante la sorpresa del tuit de Ángel, me contaron que se improvisó una especie de reunión vía WhatsApp donde hablaron todos dela decisión. Ahí fue que se enteraron las panelistas, los productores y el resto del equipo”, afirmó el periodista Juan Etchegoyen.

Revelaron el motivo por el cual Ángel De Brito se va de LAM

“Ángel de Brito dijo hoy en LAM que la decisión la tomó el pero a mí lo que me cuentan es otra cosa. Y te lo voy a decir. Creo en la versión de Ángel porque tendrá sus razones para decirlo pero por otro lado me contaron que la relación entre Mandarina -la productora- y Canal 13 no estaba para nada bien”, añadió el periodista.

Etchegoyen contó el supuesto motivo por el que termina “Los Ángeles de la Mañana”: “La versión que me dijeron off the récord es que el canal y la productora no arreglaron el dinero y que la relación empeoró cuando se terminó el programa de Mariana Fabbiani . Yo no descartaría que Ángel vuelva a el trece a principio del año que viene, ya sin Mandarina pero con el apoyo de otra productora. Me dan el mes de abril como tope para esto”.

Ángel de Brito habló del final de LAM

Ángel de Brito habló sobre el final inesperado de LAM el próximo 31 de Diciembre. Fiel a su estilo de comunicar, el conductor dio las razones que lo llevó a tomar esta decisión.

"Hable mucho con Adrián y Pablo, son muchos años de confianza con el canal y conmigo. Es una decisión personal, terminar con el ciclo, me voy de vacaciones" comenzó diciendo Ángel de Brito.

Por otro lado agregó: "Hago un parate. El fin de LAM es una decisión pura y exclusivamente mía. Voy a seguir trabajando un año más con Mandarina".

"Mucha gente está sorprendida pero acordé con el Canal que iba a contarlo en Twitter. Son muchos años de confianza del Canal conmigo y con el programa. Siempre fueron muy generosos y con LAM en estas 6 temporadas, la pasamos muy bien", explicó.

En ese mismo hilo, el periodista agregó: "Hace 15 años que trabajo de corrido, a veces con muchos programas a la vez pero llegó el momento, me tocaba hacer un parate, tomar vacaciones y ver qué haré".

"Las chicas no sabían, pero son cosas que pasan", sumó Ángel de Brito.