Luego de que la actriz China Suárez y su novio, el cantante Rusherking, confirmaran por medio de sus redes sociales que su relación amorosa llegó a su final por mutuo acuerdo en el que aparentemente no habría habido motivos de infidelidades o diferencias, las versiones y razones de su separación se filtran como agua en en los dedos.

Esta noche en LAM, Ángel de Brito y Pepé Ochoa hablaron de la separación del momento y revelaron los que serían los motivos reales de la ruptura y confirmaron que sería Rusherking quien le habría terminado a la China Suárez.

"Eugenia está dolida porque el que tomó la decisión final fue Tomás", dijo Pepe y sumó: "Los proyectos no convivían. Si bien él estaba muy entusiasmado en la relación, la China (Suárez) tiene todo un.., O sea, hijos... Y él no quería, porque él también está muy enfocado en su carrera en este momento y se veía que estaban yendo para un lugar que él no quería".

China y Rusherking.

A esto, Ángel de Brito fue directo al hueso: "La diferencia de edad acá pesó". Según LAM, Rusherking está con su carrera en ascenso, la China está retomando su lugar en los medios nacionales, lo que haría que sus agendas hayan comprometido también su relación.

Qué dijo Rusherking sobre la separación

Luego de los rumores de separación, la China Suárez y Rusherking confirmaron su quiebre por medio de sus cuentas en Instagram.

"Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida", dijo la China Suárez.

Rusherking.

Luego de esto, Rusherking confirmó la separación: "Quería contarles que con Euge no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay mucho que se preocuparon. Sepan que nos queremos y nos quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro. No crean lo que dicen por ahí".

Para cerrar el posteo, Rusherking cerró su posteo con un mensaje de cariño: "Euge es de las personas más buenas y sinceras que conocí en mi vida. Gracias por preocuparse".

