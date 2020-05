Sebastián Yatra compartió un nuevo tema con un guiño cómplice a Danna Paola

View this post on Instagram

Danna Paola aclaró los rumores de supuesta relación sentimental con Sebastián Yatra😱. . Cabe mencionar, que varios medios han asegurado que la actriz fue la causante de la ruptura de Yatra con Tini😰 . Sin embargo, todo parece indicar que el supuesto acercamiento se debe a que están creando música juntos🤔. . ¿Ustedes qué creen?👇🏽. . . . #rechismessebastianyatra #sebastianyatra #yatra #yatrafans #dannapaola #tini #yatraytini #medellin #bogota #rechismes