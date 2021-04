Separado de Jimena Barón: Sofía "Jujuy" Jiménez sería la mujer que llamó la atención al Tucu López

Jimena Barón sorprendió al anunciar su separación del Tucu López. Pasaron los días, y algunos afirman que el locutor ya estaría interesado en Sofía "Jujuy" Jiménez.

Hace unos días, Mariana Brey en LAM anticipó que el actor no perdía el tiempo y que tampoco lloraba por los rincones por la cantante. “El Tucu ya está en otra, hace más de un mes empezó a stalkear a otras chicas”, aseguró la periodista dejando entrever el vínculo con una famosa modelo.

Ahora, la cuenta chusmeteando de Instagram realizó una “investigación” y llegó a la conclusión que el ex de Jimena Barón se encuentra observando los pasos de : Sofía Jujuy Jiménez. Per el dato que dio más color es que, la jujeña fue novia de Juan Martín Del Potro, al igual que Barón.

Más tarde, se filtró capturas en donde se lo puede ver al tucumano dar una inmensurable serie de likes a Sofía, uno tras otro.

Confirman que el Tucu López no estará en La Academia: "La mano negra de Jimena Barón"

Angel de Brito confirmó que Tucu López no será parte de La Academia. El conductor de LAM dio el listado de participantes que serán parte del reality de LaFlia y el ex de Jimena Barón no está entre las opciones.

“Jimena está muy atenta a las noticias de La Academia”, contó el conductor y agregó: "En esta lista que me pasó producción no está. Es la mano negra de Jimena Barón”.

El integrante de Sex confirmó su separación de"La Cobra" hace algunas semanas y, sobre su presente sentimental, Mariana Brey disparó: “El Tucu ya está en otra. Hace un mes ya que está en las redes stalkeando a una chica”, tiró la "angelita".

“Él estaba muy asustado por la parte mediática. Te digo lo que me contaron. Más, a partir de que se separó de Jimena”, agregó la periodista.