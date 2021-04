El Tucu López reveló el motivo de su separación de Jimena Barón

Luego de desaparecer de las redes durante mucho tiempo, Jimena Barón volvió al mundo digital y en un ida y vuelta con sus seguidores de Instagram confesó que se había separado del "Tucu" López con quien estaba desde hace un tiempo y había sido fotografiados en febrero de este año en un parque. Ahora él explicó los motivos de la disolución de la pareja.

El exparticipante de "Corte y Confección" habló con su amiga Pía Shaw en "Los Ángeles a la Mañana" y reveló los motivos y aseguró que todo fue en buenos términos: “Terminamos bien. No fluyó. Nada más”, comenzó contándole a la angelita y amplió...

“Hace un tiempo que estamos separados, un mes, ponele. Pero no me pareció tener que salir a dar yo la información porque sabía que lanzaba su tema y eso era muy importante para ella”. Ayer ante la consulta de varios medios él había preferido llamarse a silencio: "La verdad es que no vi el vivo (de Jimena), ni leí nada al respecto. Prefiero ver qué dijo y después hablar con conocimiento de causa".

Jimena Barón confesó que se separó del Tucu López

Jimena Barón volvió a vida mediática después de nueve meses de silencio absoluto. Con un nuevo proyecto musical, la cantante anunció que se separó de Tucu López.

Notablemente revolucionada por su reaparición, Barón habló de todo en un vivo de Instagram. Desde sus sentimientos más profundos en esta desaparición mediática, hasta de sus relaciones amorosas. "Las relaciones me duran menos que un pote de casancrem. Estoy sola", dando a entender que su noviazgo con el locutor llegó a su final.



Además, adelantó que van aparecer más canciones en donde ella explica lo mal que le va en el amor y entre risas aseguró: "El amor no es mi área así que seguiré hablando de lo mal que me va"".