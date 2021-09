Wanda Nara dialogó con una revista italiana y dijo fuertísimas declaraciones contra Maxi López, su exmarido y padre de sus tres hijos Valentino, Constantino y Benedicto.

En primer lugar, la esposa de Mauro Icardi aclaró que Maxi sí tiene relación con los nenes: "Es falso que el padre de los nenes no los ve, los ve cuando puede venir a verlos a París. También, estuvieron juntos en Italia”, aseguró en diálogo con Confezione.

Además, remarcó que aunque ella sigue enfrentada en tribunales con su ex, que fue declarado "deudor alimentario", jamás les hablaría mal a sus hijos de él.

"¿Si hablo con ellos sobre el padre? Algunos confunden porque quizás respondí alguna vez alguna pregunta, pero con la verdad. Si a mis hijos nos referimos, jamás les hablo ni hablaría mal... Cada uno es responsable de sus actos y yo soy responsable de verlos crecer con paz interior, felicidad y amor, mucho amor”, aseguro.

Sigue la guerra: Wanda Nara contó que le dice a sus hijos de Maxi López.

Las declaraciones de Wanda Nara contra Maxi López: "Lo dejé todo por él y no me merecía una traición"

Si bien ya está instaladísima en París, Wanda Nara sigue sintiendo a Italia como su lugar en el mundo. Allí, dio una extensa entrevista con la revista “Confezione” en la que se despachó contra Maxi López al recordar el fin de su matrimonio y la relación que hoy mantiene el futbolista con sus tres hijos.

“Lo dejé todo por él y no me merecía una traición. Yo era muy popular en mi país. La verdad es que lo sigo siendo. Pero cuando me casé con Maxi López lo dejé todo y lo seguí a Italia. Precisamente porque accedí a salir de Argentina y entregué mi carrera para permitirle a Maxi seguir adelante”, dijo.

Wanda Nara recordó también su traumática separación. “Empaqué mis cosas, pañales y con tres niños pequeños regresé a mi país, aunque sabía que no sería fácil volver a trabajar después de una pausa tan larga”, reveló sobre la razón por la que volvió a la Argentina tras su divorcio.

“Hay muchas mujeres que logran fingir y siguen adelante. Pero no pude: el respeto por mí misma no me lo permitió. No merecía una traición, pero soy sagitario y no me defraudo”, ahondó.

FL