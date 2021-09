"Viejo, denso y egocéntrico": Ricardo Montaner y el fuerte cruce con un seguidor de La Voz

Muchos son los fanáticos de La Voz Argentina que se animan a comentar en redes mientras el ciclo de Telefe está al aire. Esta vez hubo un usuario de Twitter que se despachó contra Ricardo Montaner y este no dudó en ponerle los puntos.



"Viejos bolud... y después Ricardo Montaner... Tipo denso y egocéntrico como pocos", opinó dicho seguidor del show y arrobó al cantante y al programa. Fue entonces que el papá de Mau y Ricky salió al cruce.

El jurado de La Voz respondió a las críticas de un usuario de Twitter.

"¿Y tu qué vendrías a ser? ¿Intolerante? ¿Odiador? ¿O simplemente descargás los odios acumulados en tu alma al primero que se te aparece?", quiso saber Ricardo Montaner.



Sin embargo, antes de dar por finalizada la polémica, Ricardo se mostró conciliador y respondió "con altura".



"Tú no tienes la culpa de eso que te sembró la vida, pero yo tampoco así que no te la agarres conmigo... No me conocés. Un abrazo, querido", expresó Montaner.

¡Un genio!