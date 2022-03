Sofía Pachano: El mal momento que sufrió durante su entrenamiento

Sofía Pachano aprovechó sus redes para hacer público un mal momento que vivió por segunda vez en el mismo lugar y haciendo la misma actividad: entrenando en la plaza.

"La cosa es así... hoy fui a entrenar a la plaza a la tarde con mi profe como siempre hago. Nos tuvimos que mover de lugar dado que yo me empecé a sentir incómoda porque un varón de edad media que estaba sentado me miraba entrenar. Bajo susurro le digo, nos podemos mover? Y nos movimos...", comenzó contando la hija de Anibal Pachano.

Luego, Sofía Pachano preguntó: "Se entiende? Que nosotras no podemos ni entrenar tranquilas en una plaza?"

En la siguiente Historia de Instagram la ex MasterChef Celebrity contó: "Misma plaza... el año pasado entrenaba con una amiga.... un papi de la plaza que llevaba a su hija a los jueguitos (A SU HIJA) le clavaba la mirada mientras entrenaba. Ella se sentía incómoda, entrenaba mal, etc. Esto se repetía dado que este hijo del patriarcado llevaba a su hija a la misma hora que nosotras entrenábamos.

Por último Sofía Pachano agregó: No, no le dijimos nada... porque obvio que te da miedo que salte con cualquiera... Y así con estos cuentos podríamos seguir todas, no?"

Por suerte, no son todas malas para Sofía Pachano. Además de estar súper enamorada de su novio, el actor Santiago Ramundo, la conductora está protagonizando la obra de teatro "Somos nosotros" junto a Tomás Fonzi, Federico Cyrulnik, Mica Lapegüe y Lionel Arostegui.

Esta semana de hecho fue invitada junto a la hija de Sergio Lapegüe al programa "Moria es Moria" para contarle sobre la obra a Moria Casán. "Gracias a La One por recibirnos", escribió Sofía Pachano en un posteo.