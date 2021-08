Sofía Pachano fue sorprendida por Lowrdez y Lissa de Bandana

Se vivió una emisión muy especial de "Cocineros Argentinos", ya que su conductora Sofía Pachano, cumplió un sueño que tenía desde su infancia: convertirse en una de las Bandana. La actriz recibió a Lowrdez y a Lissa en su nueva sección: "Cocinando con amigos" y no dudó cuando la invitaron a cantar y a bailar los éxitos que inmortalizaron y se convirtieron en un fenómeno para millones de adolescentes que las ovacionaban en cada presentación.



Con un look muy a lo "bandana", las chicas cantaron "Guapas" y "Maldita Noche" sus mayores éxitos: Ninguno de los que estaban en el piso pudo evitar bailar y cantar. Sofía no quiso perderse la oportunidad y recordó los momentos de cuando era muy joven e iba a verlas al teatro porque eran furor. Y como si fuera poco, aprovechó y se ofreció a castinear para sumarse a las Bandanas que además presentaron su nuevo material discográfico: Fuego.







Pero no todo fue baile y canto. También tuvieron que demostrar su talento con la cocina. Lowrdez y Lissa, se lucieron con un salteado de verduras que quedó espectacular.







Claudia Villafañe, Diego Ramos, Aníbal Pachano, Diego Reinhold fueron algunas de las celebridades que visitaron a Sofi junto a Juan Braceli y Juan Ferrara en "Cocineros Argentinos" el programa gastronómico por excelencia que se convirtió en un clásico indiscutido de la televisión pública.

Galería de imágenes