Los Premios Martín Fierro siempre dejan mucho de que hablar, esta vez fue Sol Pérez quien estuvo en boca de todos, a causa de que se especulaba sobre un posible embarazo de la panelista. Esto surgió cuando comenzaron a circular fotos de su look, con un vestido ceñido, en donde aparentemente de le marcaba la pancita.

Los comentarios sobre la posible noticia resaltaron en la publicación de la cuenta oficial de Telefe , donde se vió el outfit completo de Sol. Estos rumores no quedaron solamente en las redes sociales, sino que distintos medios de espectáculos empezaron a sumarse al tema, sobre el posible debut en la maternidad de la pareja, que contrajo matrimonio meses atrás.

Respecto a las repercusiones, Gustavo Mendes en el ciclo Implacables (Canal 9) comentó: "Ella usa vestidos muy al cuerpo y, no solamente adentro de la fiesta, escribían muchos en las redes: 'Che, ¿Sol Pérez está embaraza?' Porque todo el mundo ponía el foco ahí".

Sol Pérez rompió el silencio sobre los rumores de embarazo

No es la primera vez que el público especula sobre la posible maternidad de Sol Pérez y esto se alimenta debido a que ella en una ocasión dijo indicó sus deseos respecto a la maternidad."Es una opción, es algo que charlamos un montón. A mí me encantaría ser mamá. La idea es empezar a hacer la tarea el año próximo", indicó meses atrás en una nota que dio para Intrusos.

Guido Mazzoni, marido de la abogada, también se expresó al respecto y dijo estar muy entusiasmado y quiere que el nuevo integrante llegue lo antes posible. "Dios dirá, pero ojalá llegué lo más rápido que podamos", comentó el esposo de la panelista.

Frente a los fuertes rumores que surgieron luego de los galardones, Naira Vecchio indicó que habló con Sol y ella negó los rumores: "Le pregunté. Ellos lo niegan. Me dijeron que lo buscan, que lo están buscando, pero hasta el momento no". Por el momento, la panelista no estaría embarazada, pero claro que es un proyecto de la pareja.

