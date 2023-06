Susana Giménez defendió a Marley tras la denuncia en su contra: "Antes no se hablaba de eso"

Susana Giménez asistió esta noche al evento de una famosa marca de cosmética y brindó una rueda de prensa antes de retirarse. Fue así que los periodistas presentes le consultaron su opinión sobre varios temas de actualidad, entre ellos el de la denuncia a Marley.

La diva y el conductor son grandes amigos. De hecho ella es la madrina de su hijo, Mirko.

Las palabras de Susana Giménez sobre la denuncia a Marley

"No me preocupa porque es una persona maravillosa", señaló al comienzo Susana Giménez cuando le consultaron sobre la denuncia a Marley por parte de un hombre que no quiso revelar su identidad.

La conductora también indicó que "ya debe haber prescripto hace muchos años", lo que llevó a que un periodista repreguntara sobre esta respuesta y la diva mencionó las hormonas de la juventud. Enseguida fue interrumpida por quien la acompañaba, quien afirmó que es un tema que está en la Justicia. Eso hizo que Susana Giménez terminara con el tema.

Previamente, la abuela de Lucía Celasco había opinado también: "Me parece cruel que le quieran sacar plata al que trabaja".

De esta manera, dejó en claro que apoya 100% a su gran amigo.

Qué dice la denuncia en contra de Marley

"En la fecha, siendo las 10:00 hrs. se hizo presente una persona, cuyos datos mantuvo en reserva, expresando: que hace varios años atrás, en ocasión en que realizó viaje a la localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires, asistió a una casa quinta. No aportó mayores datos ni del lugar donde se ubica, ni del propietario, en el cual se encontraban reunidos varios mediáticos, reconociendo a los conductores famosos: Marley y Marcelo Corazza", se puede leer al inicio de la supuesta denuncia.

Luego, se detalla: "Al primero lo llamaban: 'el porteño' y al otro: 'el bonito'. En el lugar, habían menores de edad, varones, de quienes no se sabe la identidad, pero juzga por su aspecto, eran niños. Los nombrados mediáticos mantenían relaciones sexuales explícitas con los menores. No aportó mayores datos".

Por otra parte, el texto compartido por Ángel De Brito, especifica que ante la denuncia, se espera la respuesta de las directivas del Juzgado de Instrucción en Turno, Dr. Horacio Heriberto Alarcón de la Segunda Circunscripción Judicial de la ciudad de Oberá. Asimismo, trascendió que el denunciante asistió a dicha comisaría junto al periodista Enrique Ortiz.

Es importante destacar que Marley hasta el momento no se ha referido sobre estas graves acusaciones que reposan sobre él y que opacan sus próximos proyectos profesionales.