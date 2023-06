Jorge Rial sufrió un infarto cuando se encontraba vacacionando en Colombia. En el hotel en donde se estaba hospedando, comenzó a descompensarse y a sentirse mal, lo que terminó en un ataque cardíaco que casi lo lleva a la muerte. Por este incidente, tuvo que alejarse de los medios y dejar de conducir Argenzuela, su ciclo en C5N. Es por esto que Telefe y APTRA están considerando homenajearlo en los Martín Fierro.

Estos rumores generaron el malestar de algunas figuras del medio, como Soledad Silveyra, que deseó que lo abucheen y cuestionó el criterio de APTRA para homenajearlo. "Hay tanta gente para homenajear, ¿hay algún argumento que justifique que sea homenajeado?", planteó la actriz. Ahora, fue Susana Giménez la que se mostró indignada al respecto.

Jorge Rial y María del Mar Ramón

Susana Giménez es la elegida para conducir los Martín Fierro junto a Marley. La conductora de Telefe no suele enfrentarse con las figuras del espectáculo, aunque claramente Jorge Rial saca lo peor de ella y tienen un enfrentamiento.

Su mala relación comienza cuando Susana Giménez decide irse a vivir a Uruguay. En ese momento, la diva también criticó el gobierno de Alberto Fernández, lo que la opuso a los famosos que se encuentran en el lado opuesto de la grieta. Jorge Rial es uno de ellos y la criticó por su decisión de escapar de Argentina.

"La idea está evaluada porque creen que es una figura. Jorge Rial marcó un antes y un después en los programas de espectáculos en la televisión. Es un gran periodista. Se plantearon: ¿Va a venir? ¿Qué va a decir? La idea es hacerlo... ¿Pero lo harán? ¿Toman la decisión?", dijo Laura Ubfal sobre el posible homenaje.

Susana Giménez conducirá los Martín Fierro

Jorge Rial no se quedó callado tras escuchar los rumores de un posible homenaje. Por el contrario, decidió hablar públicamente: "A mí no creo que me hagan nada. Tampoco lo necesito. Yo personalmente creo que tengo una trayectoria y una carrera... Estoy feliz con lo que hice. No necesito que nadie me diga si estuvo bien o estuvo mal. Yo estoy conforme. Camino por la calle y no tengo problema, así que no necesito ningún reconocimiento a esta altura de mi vida".

La indignación de Susana Giménez por el supuesto homenaje a Jorge Rial

Susana Giménez no puede ni ver a Jorge Rial. Y es mutuo. Su relación se rompió hace tiempo por diferencias políticas que lograron traspasar la barrera y se convirtieron el problemas personales. Es así como constantemente se tiran dardos a través de la televisión o las redes sociales y se amenazan con demandarse.

Susana Giménez amenazó con bajarse de los Martín Fierro por el homenaje a Jorge Rial

Luego de enterarse de los rumores de un supuesto homenaje a Jorge Rial en los Martin Fierro por su problema de salud, Susana Giménez se mostró furiosa. La diva habló con Primicias Ya y reveló qué haría si finalmente se hiciera el homenaje. "Si hacen eso, no voy", lanzó la conductora encargada de conducir los premios.

NL.