Susana Giménez: se conocieron las secuelas que le quedaron tras el Covid

Susana Giménez, quien transitó el coronavirus y logró superarlo, sigue instalada en su casa de Uruguay donde transitó toda su recuperación.

La diva fue dando cuenta de su evolución en las redes sociales donde había mostrado los diferentes tratamientos, como la fisioterapia, que fue realizando para recuperarse por completo y estar mejor. "Todos los días hacemos con Mecha una 'caminata recuperativa' post COVID para mejorar la capacidad de los pulmones", relataba Susana en Instagram.



Pese a estar muy activa con estos tratamientos, recientemente trascendió las secuelas que le ha dejado el coronavirus. En Nosotros a la mañana, Carlos Monti contó: "El sábado pasado tuvo que ir nuevamente al Cantegril para hacerse placas (de tórax y pulmones) porque el médico quería ver cómo estaba (...) Las placas dieron bien, pero quedó un poco ronca.

"De hecho, en su cuenta de Instagram, ella cumplió con una pauta comercial y se le nota que le falta un poco el aire y está ronca", agregó el periodista.

Monti aseguró que ella contó que era una secuela del coronavirus. "Susana hizo una única salida cuando fue a la frutería en la rotonda de la parada cinco y se está especulando con que probablemente a mitad de mes pueda volver a la Argentina. Ella está evaluando la posibilidad de regresar al país pero nada confirmado", sumó Monti como detalle.



"Está muy tranquila y cuando le preguntan si tiene ganas de volver a la televisión dice que no. Además está muy atenta a la participación de su hermano Patricio en un reality show (MasterChef Uruguay) y los productores de ese programa están pugnando para que ella vaya a hacerle el aguante... todavía esto no está confirmado pero por eso, Susana estaba evaluando si vuelve a la Argentina o sigue instalada en su mansión de Punta del Este, La Mary", cerró Carlos Monti.



Luego del polémico tweet de Susana Giménez sobre el final de TV Nostra, Jorge Rial apuntó contra la diva

Invitado al ciclo "La Cocina del Gato" en la pantalla de C5N, Jorge Rial fue entrevistado por Gustavo Sylvestre. Ante la pregunta por los dichos de la diva, el periodista no dudó en contestar. "Es parte del juego, cuando vos jugas, también recibís. No hay problema. No pasa nada” comenzó diciendo el padre de Morena Rial y luego agregó: "No creo que se haya equivocado, Susana no se equivoca en nada".

En ese momento, Rial aprovechó para recordar la causa judicial que Giménez enfrentó hace más de 30 años por la compra de un Mercedes Benz 500 SE a un discapacitado. "Acordate que compró un auto trucho, ca… a un inválido. No nos olvidemos de eso. Eso no lo haces sin querer, queriendo. El rengo le caminó cuando lo vio. No es que no se dio cuenta, sin embargo, hizo que se lo lleven. Es mala Susana, ese mito de la pobrecita… Es mala", aseguró el periodista tirándole un “palito” a la diva de los teléfonos. Y cerró diciendo: “Cuando digo que es mala, digo que es bicha porque si no, no estaría tanto tiempo en el medio".