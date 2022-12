Susana Roccasalvo y una particular promesa si gana la Selección frente a Países Bajos

Susana Roccasalvo compartió al aire de su programa, Intrusos, su cábala para cada vez que ve los partidos de la selección argentina en el Mundial Qatar 2022. La conductora usa una ropa interior que tiene los colores de la bandera argentina. Pero en este caso, Roccasalvo redobló la apuesta al aire y aseguró que, si el combinado albiceleste gana a Países Bajos y pasa a cuartos de final, cumplirá con una particular y picante promesa.

En su programa Intrusos, Susana contó cuál es el objeto que tiene como cábala: "ya les conté la otra vez que lo único que me quedó del otro mundial es la tanga. Pero por ahora va bien. El otro día me estaba maquillando y con esto en la mano” dijo la conductora, mientras mostraba en cámara la ropa interior con los colores de la bandera argentina que usa en cada partido y continuó: "La usé en el otro mundial y quedó en el cajón. Amenacé a mi productor ejecutivo con que me la iba a poner en la cabeza, pero no. ¡Quédense tranquilos!"

Susana Roccasalvo contó al aire que hará si la Selección sale campeona del mundial.

Luego, Susana afirmó que va por más y redobló la apuesta. "Les voy a decir algo. Si sale campeón Argentina…” comenzó la periodista hasta que el panelista Daniel Gómez Rinaldi interrumpió con una idea para la conductora: “¡Salís en tanga!”. A lo que Roccasalvo negó afirmando que "no voy a prometer algo que no puedo y debo hacer".

Al final, Susana Roccasalvo contó cuál es su promesa si la Selección de Lionel Scaloni logra conseguir la Copa del Mundo: pero ¡Me saco una foto en casa! Y muestro mi fotito con la tanguita, y me la saco solita ¡selfie!” prometió la conductora. ¿cumplirá?