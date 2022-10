La más reciente gala de los Premios Martín Fierro de la Radio dejó uno de los encuentros más picantes de la noche. Los periodistas Ángel de Brito y Susana Roccasalvo tuvieron su primer cara a cara tras el cierre del juicio que la conductora de El Nueve, le hizo al presentador de LAM en enero del 2020, por mencionarla en un tema con un adjetivo descalificativo que a ella no le competía.

La periodista se encontraba de paso en la mesa asignada a los colegas de Radio Mitre, cuando llegó Ángel de Brito para saludar a Guido Kaczka. En ese momento, De Brito se acercó a Susana Roccasalvo para hablarle, pero, al parecer no fue solo, según declaró la periodista en su programa Implacables, todo habría sido armado por él, para hablar del tema en LAM.

Así fue el cruce de Ángel de Brito con Susana Roccasalvo tras el juicio.

"Aparecieron dos periodistas por delante y otra detrás, que no las voy a nombrar pero son gente que está en televisión, grabando con sus celulares. A una de ellas le dije que no sea boluda, que no grabara", comentó Susana. Una de ellas fue Nancy Duré, de Intrusos, quién fue la que subió los videos.

Susana detalló parte de la conversación que tuvo con Ángel en ese momento, tras haber pasado meses de sentencia. "Le dije que esperé que me llamara porque él tiró el primer dardo y como nunca lo hizo le dije a un abogado, que no es mi dos defensor de toda la vida porque estaba en feria, Juan Manuel Dragani, si podía tomar el caso. Él insistió con juntarnos a tomar un café y le dije que no tenía problemas".

El los videos que grabó Nancy Duré, se puede ver a los dos periodistas hablar sobre la causa judicial, en la que Ángel asegura y muestra pruebas que ganó el juicio, pero, Susana afirma que ni él ganó, ni ella perdió. Ninguno de los quiere ceder.

Roccasalvo manifestó que el caso quedó desestimado por la justicia, debido a una negligencia profesional de su abogado, y responsabiliza al letrado, Juan Manuel Dragani, de haber dejado que la causa expirara por estar atendiendo otros temas mediáticos en la TV.

"El doctor Dragani en ese momento estaba muy ocupado trabajando en el programa de Viviana Canosa que iba a las 6 de la tarde y en la vida no se puede trabajar en un estudio jurídico y en un estudio de televisión. Una de dos. Se le pasaron los 60 días y la justicia desestimó el caso", dijo en su programa. En el video con De Brito, aseguró que el problema lo va a tener el abogado. "Él se va a tener que hacer cargo", subrayó.

Ángel de Brito compartió la secuencia completa de los videos, y, para darle más picante, subió imágenes de archivo donde Susana habla del tema en su programa, meses antes de que se conociera la sentencia y también, compartió los archivos donde Dragani está hablando en los diferentes programas de entretenimiento.

Fuerte advertencia de Susana Roccasalvo a Ángel de Brito

Susana, muy segura de que Ángel de Brito armó el encuentro con ella en los Premios Martín Fierro de la Radio, todo con el fin de sacarlo en LAM, le dijo en su programa del domingo que, espera que le dé el mismo trato como el que tuvo cuando llegó hasta la mesa donde ella estaba saludando a sus amigos, Guido Kaczka, Guillermo Cóppola, Costa, Claudia la Gunda Fontán, entre otros.

"Espero que mañana es su programa tenga la misma forma con la cual se dirigió a mí tan amistosamente, porque lo escucharon toda la gente de Clarín, La Nación, Guido Kaczka, Cóppola... Todos los que pasaron una situación incómoda que no tenían por qué bancarse eso", Dijo la presentadora de Implacables, y agregó:

"Traté de manejarlo de la mejor forma posible porque se me vinieron así... Punto final para mí con este tema". ¿Dirá algo más Ángel de Brito en su programa?