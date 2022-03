Susana Roccasalvo confirmó que tiene novio: "Estoy en una"

La vida le está sonriendo a Susana Roccasalvo. La conductora está en su mejor momento y eso es gracias a que encontró un nuevo amor, luego de enviudar hace seis años de su esposo, Carlos Hlawaczek, con quien se había casado tres años antes.

“Ya pasaron seis años, pero estoy en un buen momento personal”, aseguró en Flor de equipo. En ese momento la conductora reconoció: "Estoy en una”, asegurando que había comenzado una nueva relación.



“Es de hace muy poco, un mes y pico. Lo conocí por gente en común. No nos habíamos visto personalmente, pero nos conocíamos. Él me había visto por la tele y yo por sus trabajos. No es del medio”, dijo Susana dando detalles sobre cómo nació este nuevo romance.

Luego, Roccasalvo recordó las últimas palabras que le dijo su esposo antes de morir: "El último mensaje que me dejó Charly decía: ‘Sos muy joven, seguí tu vida, por favor te pido’. Entonces no hay culpa”, expresó al respecto.



Sobre esta nueva relación, la conductora aseguró que no lo esperaba y que fue "un flash, muy mágico”.

Susana Roccasalvo impactó con un cambio de look radical

La conductora de Implacables sorprendió a todos con un radical estilo que luego reveló fue parte de un error de color.

Con el cabello completamente castaño, la periodista lució muy bella, sin embargo reconoció que no se quedará de esa manera. “Soy yo. Fue un error de cálculo de la colorista. Nada que no se pueda subsanar en los próximos días. Le dije color miel y parece que se fue al cacao”, explicó entre risas.