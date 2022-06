Tamara Báez tuvo una noche de desvelo y para hacerla más amena, abrió la caja de preguntas de Instagram y estuvo respondiendo algunas preguntas de sus seguidores en esta red social. "No tengo sueño, así que cuenten algo", les propuso a sus fans.

Entre las diferentes respuestas e interacciones que tuvo, Tamara Báez publicó una foto en la que está a un lado de L-Gante. El objetivo era mostrar más o menos cuánto tiempo llevaban juntos; sin embargo, llamó la atención que el cantante tenía su cara despejada, sin un solo tatuaje en ella.

Tamara Báez filtró una foto de L-Gante sin tatuajes en la cara.

A la pregunta de hace cuánto tiempo que llevan juntos, Tamara no supo dar una fecha exacta y respondió de manera general, con un: "Hace mucho tiempo". Más adelante respondió que tienen de relación, entre 8 y 9 años más o menos. "Él es mi meme. Ni sabemos la fecha de aniversario, imagínate", remarcó en otra historia.

Parece que Tamara tuvo una noche de muchos TBT, pues entre las fotos que compartió, estaba una de ellos dos, muy adolescentes. L-Gante recién se empezaba a tatuar la cara, tenía el cabello bicolor y ella estaba con el pelo colorado. Ambos muy diferentes físicamente a lo que se ve hoy en su imagen corporal.

Tamara Báez filtró una foto de L-Gante sin tatuajes en la cara

Tamara también les contó a sus fans que cuando L-Gante no está en casa, ella se ocupa de terminar los detalles que faltan por arreglar en la casa que construyeron juntos y otras cosas propias de ella, de las cuales pronto se sabrán.

La hija de Tamara Báez y L-Gante cumplió 9 meses

Jamaica, la hija de Tamara Báez y L-Gante cumplió ayer 9 meses de vida, y como es costumbre de la pareja, lo celebraron y compartieron con sus seguidores algunas de las fotos de ese día.

Tamara Báez filtró una foto de L-Gante sin tatuajes en la cara

Jamaica se la pasa pegada Tamara Báez, así lo hizo ver ella en una de sus historias. En ellas, la novia de L-Gante aseguró que la bebé está muy apegada a ella y no se le separa de su lado. "Mi hija no me suelta ni para grabar un video", agregó en su posteo con una foto de las dos frente al espejo.