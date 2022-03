Teléfono para Nicole Neumann: la mamá de Manu Urcera quiere tener otro nieto

Instagram

"La Mañana de Neuquén", logró entrevistar a Cecilia, la mamá de Manu Urcera, es decir, la suegra de Nicole Neumann. La mujer se animó a hablar de todo un poco, inclusive de cómo es su relación con la modelo y hasta mencionó su deseo de tener otro nieto por parte del automovilista.

Con respecto a su relación con Nicole Neumann, Cecilia reveló: "La verdad que nos llevamos bárbaro con Nicole, se integró muy bien a la familia, la queremos mucho a ella y a sus hijas", evidenciando que la relación de la modelo está cada vez más consolidada con Manu Urcera.

Pero eso no es todo, ya que la mamá de Manu Urcera dijo: "¿Sí me gustaría tener un nieto? Claro que sí, ya tengo un nieto y me gustaría que llegue otro", dejando en claro que, más allá de que ya estrenó el título de abuela, espera que Nicole Neuman y el automovilista decidan agrandar la familia.

En más de una oportunidad, Nicole Neumann dejó abierta la puerta a la posibilidad de tener un hijo con su novio, Manu Urcera, sin embargo, por el momento disfrutan de la hermosa familia ensamblada que crearon juntos y viajan para aprovechar el tiempo a solas o en familia.

