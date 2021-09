Thelma Fardín confirmó su romance con Camilo Vaca Narvaja

Ayer surgió el posible romance entre Thelma Fardín y Camilo Vaca Narvaja. Las pistas las dieron imágenes disfrutando juntos de las atracciones más lindas de las provincias argentinas.

Lejos de evadir la realidad, y negar la relación, Thelma Fardín confirmó la relación. "Sí, estamos en pareja. Estamos felices y enamorados", aseguró la actriz en un mano a mano con Teleshow.

El periodista Lío Pecoraro reflejó un tweet de Fernando Piaggio quien dio la primicia entre la actriz y el ex de Florencia Kirchner, con quien tiene una hija. "Romance en puerta entre Thelma Fardin y Camilo Vaca Narvaja. Juntos en Lanús, Misiones y otros tantos lugares", anticipó en Twitter el periodista.

Thelma Fardin confirmó su romance con Camilo Vaca Narvaja.

Lío también compartió varias fotos en las que se los ve muy juntos y compinches y con copita en mano. "¡Juntos!", sumó el periodista. Aunque no se fotografiaron juntos, se retrataron por separados en el mismo lugar y al mismo tiempo. Camilo es sociólogo, docente y militante. Es papá de Helena, la hija de seis años con Florencia, e hijo de Fernando Vaca Narvaja.

Aseguran que Thelma Fardin está en pareja con Camilo Vaca Narvaja, ex de Florencia Kirchner

Parece que el amor llegó a la vida de Thelma Fardin y fue descubierta junto a Camilo Vaca Narvaja, director general de acción de gobierno y ex pareja de Florencia Kirchner.

Según informó el periodista Fernando Piaggio, conductor de El Run Run del espectáculo, la pareja coincidió en diversos lugares y, ahora, disfrutan de un fin de semana de amor en Mendoza.

"Romance entre @soythlemafardin y #camilovacanarvaja, ex de #florenciaKirchner. Juntos en Lanús, en Misiones y en otros lugares”, expresó el periodista quien mostró algunas imágenes de las coincidencias entre los jóvenes.

Vaca Narvaja es papá de Helena, la única nieta de Cristina Kirchner y, a finales de 2019, confirmó su romance con Julieta Ortega. Al parecer, el noviazgo no duró mucho y la cuarentena estricta trajo algunos problemas en la relación.

Thelma Fardin, por su parte, en 2019 también confirmó que estaba en pareja aunque no reveló la identidad del joven. “Estoy enamorada, no se puede saber de quién todavía porque si bien no soy de guardarme, pero los vínculos son de a dos. Hay que respetar a la otra persona", contó en su momento.

FL