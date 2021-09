Luciana Salazar habló del rumor de affaire con Benjamín Vicuña.

Luciana Salazar enfrentó las versiones de affaire que la vinculó a Benjamín Vicuña, con Pampita como testigo. Ángel de Brito, quien le preguntó a Salazar por el explosivo rumor que la unió al actor chileno, a menos de dos meses de separarse de China Suárez.

"Le quería preguntar a Luciana si está saliendo con un actor, uno que te vincularon este fin de semana. Con Vicuña", dijo el jurado de La Academia. "A Benjamín lo conocía lo vi en la fiesta del restó que inauguró pero me fui sola", respondió la rubia y agregó: "Yo, saliendo, no. Yo me fui sola el otro día", mientras Pampita la miraba fijamente y muy seria.

Para descartar totalmente la versión, la concursante concluyó: "A Benjamín no lo conocía. Lo vi en la fiesta, pero no lo conocía de antes". Así derribó los rumores de una antes de que sigan creciendo.

Benjamín Vicuña habría encontrado nuevamente el amor en los brazos de Luciana Salazar con quien, este fin de semana, se dejó ver acaramelado en un conocido restaurante porteño.

Según Rodrigo Lussich, el actor y la estrella de “La Academia 2021” habrían compartido una cena junto a varias celebridades y que se habrían retirado juntos del lugar. “Ella estaba en la cena, él no la dejó ni a sol ni a sombra. Se le pegó como un moco, y los dos desaparecieron al mismo tiempo. Estamos en condiciones de afirmar que el viernes por la noche, Benjamín Vicuña secó sus lágrimas en las sábanas de Luciana Salazar”, reveló el periodista en “El Show de Los Escandalones”.

Según pudo saberse, Benjamín Vicuña transita con una profunda depresión la separación de la China Suárez que, desde hace algunas semanas, está instalada en Madrid junto a sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio, los dos últimos hijos de la actriz con el chileno.

Por su parte, Luli fue relacionada con el streamer Coscu pero, al parecer, esa relación ya sería pasado. Tras una dura caída durante un ensayo de “La Academia 2021”, la actriz y modelo habría vuelto a sonreír de la mano del galán.

