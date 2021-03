Toto Otero, el hijo mayor de Flor Peña, sorprendió como modelo

Toto Otero cumplió 18 años y se transformó en un verdadero galán. El hijo mayor de Flor Peña sorprendió en redes sociales con una sensual producción de fotos y dio señales de su futuro, ¿está listo para trabajar como modelo?

Además de esta súper producción, ex novio de Juanita Tinelli se convirtió en la cara de algunas marcas de ropa juvenil.

A pesar de realizar estas campañas, Flor Peña reveló qué profesión eligió su hijo mayor que nada tiene que ver con el mundo mediático. Tal como contó en su programa, Flor de equipo, Toto estudiará chef.

Tras el furor de Masterchef, la conductora aseguró que influyeron este tipo de realities en su decisión. "Mucho de eso tiene que ver con estos programas. Él no sabía qué seguir y se enganchó con MasterChef y con un par de programas de cocina y me dijo: 'Mami, me parece que quiero ser chef’. Y yo le contesté ‘Bueno, dale, adelante, lo que quieras’", contó.

Toto Otero habló del romance de su ex, Juana Tinelli y Mika Bonomi

Toto Otero se "inició" en el mundillo mediático por su romance con Juanita Tinelli. A pesar de que compartieron viajes familiares y varias publicaciones en redes sociales, la pareja puso punto final a su relación después de un año de amor.

Ahora, la hija de Marcelo Tinelli está de novia con Mika Bonomi y Toto no presentó nuevo amor por ahora. Sobre este romance de su ex, el hijo de Flor Peña aclaró, en exclusivo para CARAS, que no lee molestaban ver fotos de Juana con su actual pareja y una vez más con toda tranquilidad, Tomás, respondió certero: "No porque ella puede hacer su vida y yo la mía".