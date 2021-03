Tras quedar embarazada de su segunda hija, Pampita habló de Blanquita

Sin mencionar directamente a Blanquita, Pampita hizo referencia a lo difícil que es su día a día tras su fallecimiento. En un intercambio con Leo Sbaraglia en Podemos Hablar, la conductora de 43 años habló del dolor que le genera su partida.

"¿Qué sentís que no te han preguntado tanto?, ¿Qué sentís que es algo de tu vida que no ha entrado en el juego mediático, del cual todos participamos? ¿Cuál es esa Caro que no apareció tanto en los medios?", le preguntó el actor.

Entonces, la modelo respondió: "Yo creo que siempre tengo como una muralla, doy hasta cierto punto y hay cosas que me gustan que queden entre los que me conocen, entre los más íntimos".

"Nunca me sentí una abanderada de ciertas cosas. Eso me lo guardé para mí, para la intimidad. Conocen una parte súper linda, pero hay todo un lado difícil y duro del día a día, que no saben lo que es estar en esos zapatos", cerró la figura.

Cabe recordar que la hija que Carolina tuvo con Benjamín Vicuña falleció en el 2012. Hoy, a casi 9 años de la tragedia, transita su quinto embarazo, el primero junto a Roberto García Moritán, su esposo desde fines del 2019.

Pampita contó cómo fue cuando se enteró del embarazo

Pampita reveló cómo fue cuando se enteró del último embarazo. La celebridad argentina contó cómo vivió ese momento esperado junto a Roberto García Moritán a un año y casi cinco meses de su casamiento.

"Igual de mágico que todos los otros hijos que tuve, muchos me dicen ´bueno es el quinto´ y no, siempre tiene la misma magia, la misma sensación de alegría que vas por la calle con esa sonrisa en la cara", expresó en Podemos Hablar.

Luego, Carolina agregó: "No importa cuántos hijos tengas, los que tienen varios me están entendiendo. Siempre tiene esa cosa sobrenatural, porque en un momento decís ´uy está acá, está creciendo´, de dónde viene esta alma".

"Así que es una experiencia maravillosa, única e irrepetible, a pesar de que uno sienta que el camino ya lo conoce con la experiencia de haber tenido otros hijos, vuelve a ser irrepetible porque cada hijo es especial, distinto, diferente, inclusive con los embarazos", remató la modelo.