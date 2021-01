Tras confirmar que tiene Coronavirus, Pampita se mostró furiosa: "Como pueden insultarme, solo por estar enferma"

Pampita tiene Coronavirus y los medios se hicieron eco de eso. La modelo que está embarazada, hizo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram que borró.

"Empatía 0. Parece que si te contagias, los medios te crucifican" Como pueden insultarme, solo por estar enferma? Cuando este virus está en todos lados y nadie está exento de contraerlo! Nos toca a todos, nosotros o algún ser querido, de alguna manera tarde o temprano. El que se enferma no es el villano en esta historia, es la víctima", comenzó diciendo la modelo.

Y continuó con cierto tinte de enojo: "Ya les expliqué y están las pruebas de que en México nadie de los que viajamos se contagió, pero les sirve seguir hablando de eso."

"Se regocijan con la enfermedad de otra personas, muestran su verdadera esencia en cada comentario, y le dan a la gente su peor versión" En que momento perdieron toda humanidad", sentenció.

Para finalizar, fue contundente: "Ojalá no les toque a ustedes o sus seres queridos atravesar esta enfermedad, no se lo deseo a nadie por que realmente te sentís pésimo y eso tenes suerte de no terminar internado".

"Jamás haría leña del árbol caído", cerró la esposa de Roberto García Moritán, es comunicado que borró en dos oportunidades.

Revelan los miedos de Pampita antes de contagiarse COVID: "Es por su tragedia familiar"

Pampita confirmó que tiene coronavirus mientras atraviesa su cuarto mes de embarazo. La modelo hizo oficial la noticia mediante un mensaje que envió por redes sociales, donde reveló que su esposo Roberto García Moritán también contrajo el virus.

Pero mientras atraviesa el aislamiento en una habitación de su casa, fue Gabriel Olivieri, uno de sus íntimos amigos, quien aseguró que Pampita mantenía cuidados excesivos contra la enfermedad.

"La primera semana de marzo tuvimos el programa (Pampita Online), Pampita lloró desconsolada y se quebró por esa cosa de los virus, que está en la familia (el tema), por la tragedia que les pasó. Todos terminamos lagrimeando y ella se fue", contó el empresario en Intrusos haciendo referencia al virus que provocó la neumonía hemorrágica que se llevó la vida de Blanca Vicuña.

Pampita tiene COVID: "Era muy obsesiva"

Al inicio de la pandemia, Pampita se mostró muy angustiada por el avance del COVID en el país por lo que se recluyó en su hogar y dejó la conducción de Pampita Online.

Luego, reveló los excesivos cuidados que mantenía la modelo de 43 años una vez que regresó al programa. "Ella en el programa siempre nos remarcaba a todos el tema del cuidado. Nos decía: ‘No se acerquen. ¿Dónde están los barbijos?'. Era como la NASA. Era muy obsesiva en el trabajo con los cuidados, y en su vida en general, porque cuando subía a la camioneta era enseguida ponerse alcohol en gel. Nos presionaba a todos, mucho, a cuidarnos. El cuidado estaba", explicó.