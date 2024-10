La Usina del Arte se llenó de brillos y celebridades en la primera edición de los Martín Fierro de Cine, celebrada el 21 de octubre de 2024. Este evento premió a lo mejor de la industria argentina del cine, reconociendo a todos los que forman parte de ella en diversas categorías.

os "Tichos" son un emblema del país, y ahora se han diversificado en varios rubros para honrar a quienes contribuyen al séptimo arte. El evento comenzó a las 20hs y reunió a numerosas figuras del espectáculo, convirtiendo la velada en una verdadera alfombra roja.

Una a una, las mejores fotos de Martín Fierro de Cine

Las celebridades no solo deslumbraron con sus looks, sino que también compartieron su felicidad por ser parte de uno de los premios más prestigiosos de Argentina. Gimena Accardi y Ángel De Brito fueron los encargados de recibir a los invitados, mientras que los conductores del evento, Benjamín Vicuña y Mariana Fabbiani, elogiaron a todos los nominados.

Entre los asistentes destacados se encontraban Soledad Villamil, Luis Brandoni, Leonardo Sbaraglia​, Zoe Hochbaum, Mercedes Morán y Nancy Dupláa, quienes brillaron tanto en la alfombra roja como en las ternas. "Puan" fue la película más premiadas, ya que se llevó el premio de Mejor Guión, Actriz y Actor de reparto en Comedia, Actor protagónico en Comedia, Música Original, Mejor Dirección, y Película Cine. Los creadores, María Alché y Benjamín Naishtat, dedicaron varios de sus discursos al gobierno de Javier Milei, debido al veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

Por su parte, Guillermo Francella se llevó el Martín Fierro de Oro, y el premio a Mejor Actor de Serie por su actuación en El Encargado. Al finalizar la nota, y tras recibir la terna más importante, el reconocido artista se subió al escenario y lanzó: “Hermosa noche, ¿verdad? Y sí que lo es". De esta manera, apuntó: "Me parece fantástico volver a premiar a los actores, a las actrices. Ha sido maravilloso y me parece una apertura inicial hermosa, y ojalá que perdure por muchísimos años, como la televisión". Finalmente, cerró: "Hemos hablado mucho esta noche. Todos. Cada uno pudo transmitir lo que ha sentido. Yo me sentí muy feliz. Cuando uno es reconocido, obviamente es gratificante y me encanta compartirlo con cada uno de ustedes. También siento que tomamos todas las palabras de Gracielita (Borges), esta tribu. Esta distinción me llena el alma. Un mimo al corazón”.

Los Martín Fierro de Cine se llenaron de momentos graciosos, emocionantes, y palabras sobre las políticas culturales del gobierno actual. Sin embargo, pareciera que todos los presentes la pasaron de maravilla, y muchos de ellos fueron reconocidos frente a los premios organizados por APTRA.

A.E