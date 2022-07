Vero Lozano dejó Cortá por Lozano en manos de Paula Chaves y emprendió un nuevo viaje familiar después del accidente que sufrió en Aspen.

La conductora compartió algunas imágenes en sus redes sociales donde se la ve disfrutando de aguas cristalinas del Caribe. Junto a su hija Antonia, su marido Corcho Rodríguez y su íntima amiga, Analía Franchín.

Vero Lozano compartió fotos de sus vacaciones: conocé el lujoso destino que eligió

Según las postales que subió a su Insta Stories, Vero Lozano eligió hospedarse en un lujoso complejo de cabañas que está sobre el mar que se comunica a través de pasarelas.

Esta es el primer viaje de la conductora después de su accidente en Aspen, por el que debió someterse a una cirugía reconstructora de sus talones. En uno de los posts, la diosa hizo una referencia a ese mal momento y se mostró nadando al lado de un salvavidas. "Por las dudas, ya tuve bastante", disparó.

Quién es la nueva reemplazante de Vero Lozano en su programa

Vero Lozano dejó Cortá por Lozano en manos de Paula Chaves, quien la reemplazó en reiteradas ocasiones

Pero este martes, la modelo decidió pegar el faltazo y la producción eligió a Georgina Barbarrossa para que ocupe su lugar.

Paula compartió en sus redes los motivos por los que decidió no asistir a Telefe y explicó que atraviesa un mal momento. "Llamale estresaso, llamale 'te bajó todo', llamale 'me agarré el virus y Oli y Balta'. Pero hoy me quedo en la cama, no voy a poder ir a Cortá por Lozano", aclaró en sus redes sociales.

Antes de este "estresazo", como lo definió Paula Chaves, la conductora vivió un momento de absoluta tensión en plena Panamericana.

La modelo explicó lo sucedido en sus redes y resaltó el labor de la persona que la ayudó en este incidente. "Yendo a la guardia por Balta que estaba muy caído por vomitar sin parar… Filipa, que tenía una mínima febrícula producto de una posible otitis, convulsionó en el auto. ¡Ya le había pasado en diciembre!”, contó.