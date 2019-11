Paulo Londra dijo que Las Vegas es igual al GTA San Andreas y se hizo viral

Paulo Londra fue uno de los pocos argentinos presentes en la gala de los Grammy latinos y se llevó todas las miradas. En una entrevista en la alfombra roja, el cordobés sorprendió con sus descripciones de Las Vegas y sus fans estallaron en las redes, transformando el momento en un furor viral.

Todo ocurrió cuando el intérprete de "Adán y Eva" era entrevistado por una periodista de TNT: "Estoy muy contento, con venir acá ya aluciné", reconoció el joven.

"Todavía no caigo. Ya venir y ver Las Vegas, no lo puedo creer, es igual al GTA San Andreas. El juego ese tiene todas estas cosas. Yo lo jugaba siempre y no lo puedo creer", dijo Paulo Londra, con total honestidad y simpatía al hacer referencia al popular videojuego que fue furor entre los años 2010 y 2013.