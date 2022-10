Wanda Nara e Ivana Icardi: se supo el verdadero motivo de la pelea

La historia de Wanda Nara y Mauro Icardi tiene otro oscuro y olvidado capítulo que salió a la luz gracias a los detalles que Yanina Latorre contó en LAM.

La panelista recordó cómo es el vínculo del deportista con su familia y con su hermana Ivana Icardi, con quien cortó comunicación hace ya mucho tiempo.

Ivana Icardi mantiene una relación distante con Wanda Nara y su hermano.

"Él sigue peleada con su hermana. Ella vive en España, tiene un hijo, trabaja como influencer, es muy conocida y le va muy bien. Está en otra tesitura de la vida e intentó varias veces recomponer la relación, pero no pudo”, contó la "angelita" sobre Ivana Icardi.

Luego, Yanina recordó por qué empezó el conflicto con Wanda Nara. “La pelea entre Wanda e Ivana empezó desde que ella estuvo en Gran Hermano”, explicó la panelista antes de agregar: la detestó porque decía que se quería hacer famosa a costa de ella”, disparó.

La dura confesión de Ivana Icardi sobre Wanda Nara

Ivana Icardi forjó una carrera en España donde participó de diversos realities. Uno de los que le generó mayor exposición fue Supervivientes donde conoció a su ex pareja y papá de su niña.

Una vez salida del ciclo, Ivana habló de Wanda Nara y la relación que mantiene con ella sin pruritos ni pelos en la lengua. "Para la mujer de mi hermano, yo soy lo peor del mundo", dijo en declaraciones para la prensa española.

Ivana Icardi.

La joven confirmó que tuvo la intención de reconciliarse con ella y su hermano. "Llegué a Honduras conciliadora. Wanda empezó a decir que yo todo lo que hago es para tener más fama en la prensa y realmente es algo que no entiendo porque ella sabe lo que hago, a qué me dedico, porque sigue todos mis pasos", dijo.



"Si tuviera el teléfono llamaría a mi hermano, pero no lo tengo. Yo traté de pedirle el teléfono a mi madre, pero incluso ella no sabe nada de él, llevan meses sin hablar", disparó.

Ivana Icardi y su hija.