Wanda Nara y una visita inesperada en el barrio de Mauro Icardi: quién es el hombre y qué relación tiene con Zaira Nara

El jueves 20 de marzo, Wanda Nara fue vista en Nordelta en medio del escándalo por el arresto de Elías Picirillo, esposo de Jesica Cirio. Su presencia en el exclusivo barrio no pasó desapercibido, y la gran incógnita se instaló de inmediato: ¿a quién fue a visitar en la misma zona donde vive su expareja, Mauro Icardi?

Wanda Nara en el barrio de Mauro Icardi

El periodista Guido Záffoira abordó el tema en DDM y sembró más dudas que certezas. “Lo que dice el entorno de Wanda, al que yo no le creo nada, es que fue a visitar a una amiga”, comentó de manera tajante. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su siguiente declaración: “De hecho, le escribí a Wanda y no contesta. Cuando ella no responde es porque algo pasa también”.

Un nuevo romance en puerta para Wanda Nara

Zaffora dejó entrever que la visita de Wanda podría tener otro trasfondo. “La otra hipótesis tiene que ver con una persona que habría conocido a Wanda en el último tiempo”, reveló, antes de lanzar la palabra clave: polista.

En este punto, el nombre de Facundo Pieres cobró relevancia, y con él, la conexión con Zaira Nara. Cabe recordar que Zaira y el reconocido polista mantienen un romance en la actualidad. Entonces, lo cierto es que Wanda habría visitado a otro integrante del circulo del polo, un amigo del novio de la modelo. Esto reavivó las versiones de un posible romance en el mundo ecuestre, donde la empresaria parece haber encontrado conexiones.

Para reforzar la versión, Záffora brindó más detalles del encuentro: “Wanda fue a visitar a una persona ahí, estuvo aproximadamente cuatro horas”. Aseguró, además, que la empresaria era plenamente consciente de que su presencia en Nordelta no pasaría desapercibida: “Sabía que estaba la prensa, sabía a lo que se iba a exponer, pero no le importó y salió igual”.

El factor Zaira Nara y el círculo cerrado del polo

Si bien no se confirmó que Wanda Nara y el polista en cuestión tengan algo más que una amistad, el hecho de que ella se haya adentrado en el mundo del polo generó ruido. Su hermana Zaira Nara fue una de las figuras más cercanas a este ambiente, y su relación con Pieres dejó una marca en el círculo exclusivo del deporte.

Zaira Nara y Facundo Pieres

Por el momento, Wanda Nara no emitió declaraciones al respecto, pero su visita a Nordelta, en el barrio donde aún vive Mauro Icardi, sigue dando qué hablar ¿Casualidad o una jugada premeditada? La historia de Wanda Nara siempre tiene nuevos capítulos por descubrir.

N.L