El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi está lejos de acabar. Al cabo de una semana del violento encuentro que tuvieron en el Chateau Libertador, donde estuvieron involucrados las fuerzas de seguridad y los hijos de la modelo, diferentes pruebas siguen saliendo a la luz detallando ambas versiones de la historia. Era de público conocimiento que ambos habían filmado el momento para utilizarlo a su favor. En este caso, se reveló el primer video perteneciente al celular de Icardi, y donde muestra que fue increpado.

¿Quién increpó a Mauro Icardi?: El primer video proveniente de su teléfono

Mauro Icardi consiguió el fallo a su favor en el divorcio en Italia, demostrando que Wanda Nara había tenido amantes antes del famoso primer Wandagate que explotó en París. Esto le jugó un revés favorable al futbolista, quien fue denunciado por hostigamiento, violencia de género y lesiones luego del violento episodio en el Chateau Libertador. Durante los siguientes días al suceso, se vitalizaron muchos videos que corresponderían con la versión que contó Nara, y las fuerzas de seguridad parecieron posicionarse de su lado.

Sin embargo, en las últimas horas, se dio a conocer un video que habría grabado Mauro Icardi. El deportista fue visto con su celular, registrando todo el momento, pero no se había podido visualizar sus pruebas. Él fue protagonista de una situación que no lo deja bien parado, donde tiene a una de sus hijas a upa, e intenta subirse al ascensor. Ante esto, la policía le pide que la suelte, mientras la propia niña quiere ir con su mamá. Ese momento habría sido grabado por Mauro, pero minutos antes todo era distinto.

Según este nuevo clip, Icardi sostenía a Isabella, mientras que llamaba a Francesca. Dos mujeres, que al parecer estaban del lado de Wanda Nara, lo increpan y le prohiben usar el ascensor, sin la presencia de la policía o alguna autoridad de seguridad. “No estamos haciendo un circo, a ver si me entendés. Bajame a la nena, que quiere tomar un vaso de agua y tranquilizarse. Se van a ir las dos con vos”, le dice una de ellas, a lo que él le pide que lo deje de “patotear”. Sin problemas con que la grabe, ésta misma no para de insistir con que deje a la menor.

Por el momento, no se pudo identificar quiénes eran ellas, pero existe la posibilidad de que la que hablaba con Mauro Icardi sea parte del bufete de abogados de Wanda Nara. Las redes sociales volvieron a dar su punto de vista, y varios salieron en defensa del futbolista, asegurando que personas ajenas se querían meter en una discusión que no le pertenecían. Por el momento, la Justicia no se pronunció sobre cuál será la sentencia para ambas partes, pero las niñas quedaron aún al cuidado de la modelo, ya que su padre no podrá tener contacto con ellas por varios días.

