Días atrás, Wanda Nara le inició una demanda judicial a Alex Caniggia debido a su cansancio por las burlas que recibió por parte del mediático después de separarse de Mauro Icardi. El hijo del futbolista y Mariana Nannis compartió el documento en su cuenta de X, aceptó ir a juicio y la tildó de “ridícula”.

Pese a la primera decisión de la pareja de Melody Luz, su abogado, Alejandro Cipolla, se comunicó con Mati Vázquez, el conductor de Puro Show, y aseguró que su cliente busca la conciliación para evitar una nueva batalla judicial.

Wanda Nara fue atacada por Alex Caniggia

La insólita cifra de dinero que Alex Caniggia le ofreció a Wanda Nara para evitar ir a juicio

Después de recibir una demanda judicial por parte de Wanda Nara, Alex Caniggia la compartió en sus redes, la tildó de “ridícula” junto a una foto de la reconocida cerdita Piggy y aceptó ir a “los tribunales” para resolver las cosas. Sin embargo, pese a la seguridad del conductor de streaming, su abogado señaló que la idea es conciliar para evitar un juicio.

No solo la calificó de ridícula junto a una foto de Piggy de los Muppets, sino que también subió una imagen de Wanda al lado de una de la famosa cerdita y escribió: “QUE LA EXCEDIDA DE PESO. SE ENOJE ES ENTEDIBLE... ES UN FIAT 600 Y LA CAMBIARON POR UN LAMBORGHINI ENTONCES ESTÁ SENSIBLE.... MAURO SE COME OTRA HAMBURGUESA Y YA NO LA SUYA USADA Y HORRIBLE... Y AHORA HACE DEMANDAS PARA TENER PRENSA SINO PARA LA GENTE ES INVISIBLE !!!!!!”.

Luego de las fuertes provocaciones mediante las redes sociales, Caniggia tuvo un gesto que podría ser real para evitar el juicio pero que se confirmó, por la forma y las cifras, que volvió a ser una burla.

“Va a querer conciliar. Sí, la información de último momento es que quiere conciliar, quiere llevar todo a buen puerto. ¿Qué le va a ofrecer Alex para detener esta denuncia penal?”, señaló Matías Vázquez.

“Le va a ofrecer $3500 el señor Alex a Wanda. Como para decir ‘mira, yo te doy esto por los daños que te generé, porque quieres daños y perjuicios, entonces lo que tengo para ofrecerte son $3500’. Eso me dijo Cipolla recién”, señaló el conductor del ciclo matutino de El Trece.

Wanda Nara vuelve a enfrentar una batalla judicial, esta vez con Alex Caniggia quien aseguró querer bajarse de un futuro proceso judicial pero terminó por burlarse nuevamente de la mediática.

