Yami Safdie se adueña de la alfombra roja de los Premios Gardel con un look de cuento de hadas

Yami Safdie se ha convertido por mérito propio en una de las voces más destacadas de la escena musical. Con un estilo único y una voz tan espectacular como reconocible, la joven de 27 años pisa fuerte y crece a pasos agigantados. Como no podía ser de otra manera, llevó todo ese poderío en su presencia a los Premios Gardel.

Yami Safdie tenía cuatro nominaciones en su haber. Mejor álbum Pop Urbano, por su trabajo “Modales “y Mejor colaboración, Mejor canción Pop y Canción del año, todas ellas por “En otra vida”, uno de sus temas más conocidos y queridos por sus seguidores. Es por eso que su presencia era una de las que más se esperaba.

Y así llegó a la alfombra roja de los Premios Gardel, que tuvo lugar antes de que comenzara la ceremonia, con un look que bien podría definirse como de un cuento de hadas moderno. Su vestido strapless blanco de falda voluminosa tenía una textura arrugada que daba un aire de elegancia y sofisticación, en una jornada en la que más de uno se inclinó por atuendos más disruptivos.

Más allá del vestido, Yami lució un peinado similar al que suele tener habitualmente, aunque con algunas ondas suaves que le aportaban un toque distintivo. Sumado a eso, su maquillaje resaltaba sus facciones y los accesorios no hacían más que destacar su personalidad.

El look de Yami Safdie no pasó desapercibido y se convirtió en uno de los más destacados en las redes sociales. Los comentarios a su favor no tardaron en aparecer y tomó protagonismo por encima de otras figuras que también se esperaba que se mencionaran muchísimo.

Con elegancia, pero sin perder su personalidad y naturalidad, Yami Safdie se convirtió en una de las grandes ganadoras de la alfombra roja de los Premios Gardel. La cantante pisa fuerte y gana terreno como una de las referentes musicales de la Argentina, tanto por su talento arriba del escenario como por su estilo tan notorio y característico.