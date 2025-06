Ian Moche, el influencer de 12 años que se convirtió en una de las voces más representativas del espectro autista en Argentina, compartió en una emotiva entrevista con Héctor Maugeri en +Caras (Caras TV) cómo fue el momento exacto en el que comprendió que era autista.

Durante la charla, el joven activista abrió su corazón y relató con detalle cómo fue ese proceso de autoconocimiento que marcó su vida. “Muchas veces me sentí raro hasta que entendí un día que era autista”, reveló con honestidad. Y agregó: “Cuando supe qué era el autismo entendí que no era raro, solamente percibía la información de otra manera”.

Ian Moche en +Caras: “No soy raro, percibo la información de otra manera”

Desde las redes sociales, Ian se presenta como “un niño autista que habla de autismo”, una frase que resume su identidad y su misión: concientizar, derribar mitos y promover la inclusión. Con el acompañamiento de su madre, abrió su cuenta de Instagram a los 8 años, y hoy, con casi 500 mil seguidores, se convirtió en un referente para miles de personas que buscan entender y respetar la neurodiversidad.

Así comprendió Ian Moche que era autista

Uno de los momentos más reveladores de la entrevista fue cuando Ian relató con madurez cómo se dio cuenta de que era parte del espectro autista: “Fue muy gracioso cómo me enteré que era autista. Fuimos a un circo, había muchos estímulos y hubo un momento en el que me desregulé. Me dieron pochoclos, a mí la comida me encanta y me relaja, después de eso pude volver”, contó.

Acto seguido, completó: “Cuando estábamos yendo, le dije a mi mamá: ‘Yo soy autista, por eso me desregulé’”. Esa escena marcó un antes y un después en su vida. Desde entonces, comenzó a tomar conciencia de su condición y del modo distinto en que procesaba la realidad.

Ian Moche en +Caras: “Me di cuenta que era autista en un circo”.

Antes de tener una comprensión plena de su diagnóstico, Ian ya era señalado por los adultos a su alrededor. “Después comprendí que era autista porque no paraban de decir al frente mío que yo era autista, que ‘Ian no iba a poder ir a cumpleaños porque era autista’, era siempre escuchar la palabra y todo el tiempo que no podía hacer cosas, por eso me di cuenta”, recordó.

Pero el tiempo, el acompañamiento familiar y su propia determinación, transformaron esos prejuicios en fuerza. “Todos pueden y pueden lograr los objetivos que se propongan”, afirmó con convicción, dando un mensaje esperanzador a quienes atraviesan la misma situación.

Ian Moche y Héctor Maugeri en +Caras.

El también artista hizo énfasis en la importancia de recibir un diagnóstico temprano: “Es muy importante saber que un niño es autista porque de esa forma uno va a saber cuáles son los apoyos que necesita. Además, va a dejar de sentirse raro, tonto o burro, como muchas veces se nos etiqueta desde el exterior y que hacen mucho daño a una persona”.

Durante la entrevista con Héctor Maugeri, Ian Moche dejó claro que el autismo no es una enfermedad ni una barrera, sino una manera única de ser. Su testimonio sensibiliza, informa e inspira. Con apenas 12 años, demuestra que la diferencia no es un límite, sino una riqueza.