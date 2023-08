Yami Sadfie es una joven artista de 25 años que saltó de YouTube a ser telonera de Luis Miguel durante sus shows en Buenos Aires. Pero para llegar a este punto de su carrera, la joven atravesó varias etapas de su vida descubriendo que se quería dedicar a la música y entendiendo lo que se escucha hoy en día.

Quién es Yami Safdie, la telonera que revolucionó los shows de Luis Miguel en Argentina

Yamila mantuvo una conversación con Teleshow, Infobae, para contar más detalles de su vida y de su carrera musical. Hace varios años que la artista tiene presencia en las redes sociales y es que justamente comenzó compartiendo sus canciones en YouTube, que poco a poco se trasladaron en las demás plataformas.

Safdie tiene raíces familiares relacionados con el mundo artístico, ya que su madre es artista plástica en sus tiempos libres y una de sus abuelas también se dedicaba al canto como un hobbie, pero ella decidió dar un paso más para desempeñar un carrera y vivir de ella. Desde pequeña, asistió a clases de comedia musical y canto en un conservatorio.

Yami Safdie como telonera en el show de Luis Miguel

A pesar de la lejanía que sus padres tenían con el mundo del espectáculo, la apoyaron en todas sus decisiones y fueron los primeros en sentarse en primera fila en sus muestras de canto. Poco a poco, Yamila encontró su lugar en las redes sociales hasta crecer su comunidad de seguidores que la tienen como una referente.

"Empecé a notar que algunas chicas me escriben diciendo que tienen mi carrera de ejemplo o que algún día les gustaría colaborar conmigo. Y yo siempre había estado del otro lado. Nunca me había pensado como referente", le reveló a Infobae sobre cómo vive el impacto que genera en las jóvenes que quieren dedicarse a lo mismo.

Safdie pasó de trabajar con un pequeño equipo donde todas las decisiones artísticas las tomaba a ella a firmar un contrato con Warner Music, que pertenece a la reconocida empresa Warner Bros. Este fue un notorio saltó donde la ubicó del otro lado de la línea y pasó a ser el ejemplo a seguir de muchas jóvenes que quieren vivir de lo mismo.

Sin embargo, la artista defiende sus ideales y no permite que la música que está de moda interfiera en su pasión. Una de sus canciones más destacadas de este año fue "El Bolero" que cantó con Milo J y se diferenció del trap y el reggaetón que se escucha actualmente. Aquella canción fue una mezcla de música tradicional y folclore.

De esta manera, defendiendo el tema que se salía del formato viral, Safdie se acopló al gusto musical de las fanáticas de Luismi y les ofreció un pequeño show con música similar.

Yami Safdie

La morocha le confesó a Infobae que tuvo un largo debate con su nuevo equipo al querer lanzar esa canción como un corto, ya que "No es radiable ni tiene challenge de TikTok", pero ella se mantuvo firme a su convicción y el tema musical fue el que llevó a Milo J y a ella a la lista de los más escuchados.

A su vez, la artista ya editó su primer álbum y se encuentra en proceso de uno nuevo, donde no tenía la intención de convertirlo en uno, pero sin darse cuenta produjo 10 canciones que debe escuchar su público. Yamila es una de las nuevas artistas que sigue apostando al pop argentino.

"Soy algo insegura y entonces me agarra más el Síndrome del Impostor, el ‘capaz no me merezco estar acá'. Lo trabajo en terapia y lo recomiendo", enfatizó Yami. Asimismo, el equipo que la representa se contactó con el grupo Fénix, la productora que se encargó de traer al Sol de México, para que la joven nacida en 1997 sea la telonera previo a su show.

En un comienzo, la morocha pensó que quedaría en la nada porque era una situación muy utópica, pero, una semana antes del primer show de Luis Miguel, Yami Safdie recibió luz verde por parte de la productora. La joven lo vivió al máximo y lo siente como un ensayo para cuando sea ella la protagonista de un concierto en el Movistar Arena.