Yanina Latorre le dio con todo a Mbappé luego de que Argentina ganara el Mundial Qatar 2022

Hace un tiempo Kylian Mbappé criticó al fútbol sudamericano, asegurando que este deporte en Europa era superior y que selecciones como Argentina y Brasil no tienen competidores de nivel. Esto no cayó muy bien en nuestro continente, y sus palabras fueron recordadas luego de que la albiceleste derrotara al conjunto francés en la final del Mundial Qatar 2022.

Fue un partido agónico, pero que La Scaloneta supo resolver muy bien en la tanda de penales. La celebración por la tercera copa después de 36 años se hizo sentir en todo el país. Famosos como Yanina Latorre no dudaron en compartir su felicidad en sus redes sociales, además, la angelita aprovechó de tirarle un palito a Mbappé y responderle a sus polémicos comentarios.

“Somos campeones del mundo, entendés eso. El Mundial de Messi, Mbappé metétela en el or... hijo de pu... A Mbappé no le gustaba el fútbol latino, sudamericano, que era mejor el de Europa, acá la tenés Mbappé”, partió comentando una filosa Yanina Latorre. “No puedo más, que felicidad. Tuve diarrea, casi me hice pis, pero no me hice. Merecían ganar, todo el tiempo iban ganando, pero tuvieron mala suerte, lo dieron todo”.

“Estoy feliz, lloré todo el partido. Me cag... encima, bueno no me cag... encima, pero iba a cada rato al baño, ya no debe haber más nada para que evacue. Estoy temblando. Disfrutemos del festejo de ellos (de los jugadores argentinos), somos campeones del mundo”, finalizó Yanina mientras se encontraba en el balcón de su apartamento celebrando que la Argentina es el nuevo campeón.