Después del gran triunfo de Argentina ante Francia, las esposas de los jugadores posaron en la cancha en donde sus maridos dejaron la vida por consagrarse campeones del mundo. Allí, todas se destacaron y dejaron de lado los egos, mostrándose super feliz junto a la emoción de ser parte de la historia argentina.

En dicha imagen se puede ver a Antonela Roccuzzo, Agustina Gandolfo, Jorgelina Cardoso, Camila Galante, Camila Mayan, María Emilia Ferrero, Caro Calvagni, entre otras. También se destacaron Chiara Casiraghi, Celeste Rey, Mandinha Martínez, Bárbara Occhiuzzi y Oriana Sabatini.

La otra "Scaloneta": La foto de las mujeres de la Selección tras el triunfo de Argentina

Una de las grandes ausentes fue Tini Stoessel quien se encuentra en Buenos Aires organizando sus shows en el Hipódromo de Palermo.

Así fue el momento en el que las mujeres de le Selección celebraron la Copa

Además de esta imagen grupal, cada una de las mujeres de los hombres de la Selección tuvieron su momento a solas con sus parejas para vivir de cerca esta emoción inexplicable.

Elisa Montero, pareja de Lionel Scaloni, apareció en estadio Lusail con sus dos hijos y se acercó al DT que consagró a la Argentina como Campeón Mundial.

Elisa Montero y Scaloni.

Jorgelina Cardoso, la fiel compañera de Ángel di María, se fundió en un emotivo abrazo con la estrella que convirtió uno de los 3 goles de la Selección. La foto familiar recorrió las redes y en ella aparece un emocionado "Fideo" junto a sus dos hijas Mía y Pía.

"Fideo" junto a sus dos hijas Mía y Pía y su mujer, Jorgelina Cardoso

Ángel Correa también disfrutó de este especial momento junto a sus hijas y su mujer, Sabrina di Marzo.

Ángel Correa y Sabrina di Marzo.

Caro Calvagni y Nicolás Tagliafico.

Leo Paredes junto a Camila Galante, Gio y Victoria.

Oriana Sabatini no se quedo afuera y también disfrutó de este inolvidable espacio junto a Paulo Dybala que convirtió en gol uno de los penales de la Selección.

"No hay palabras que estén a la altura de lo que hiciste hoy, me explota el cuerpo de felicidad y amor por vos y de poder verte de cerca cumplir tu sueño y el de tantos mas. Te amo con toda mi alma mi vida, no te frena nadie", expresó la cantante en sus redes.

Oriana Sabatini y Paulo Dybala.

Alexis Mac Allister y Camila Mayan.

Linda Raff y Papu Gómez se sumaron a la imagen en la que juntos besan la Copa y, como sucedió con la postal en la que comen un sándwich en la Costanera, esta también se convirtió en viral.

Linda Raff y Papu Gómez.

Marcos Acuña junto a Julia Silva y sus hijos Mora, Martina y Benjamín.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo.

Gonzalo Montiel y Karina Nacucchio.

Antonela Roccuzzo, reina indiscutida: las imágenes junto a la Copa

La mujer de Leo Messi, apoyo incondicional del Capitán de la Selección, se mostró realmente emocionada por este logro del deportista y también dedicó un especial mensaje para él.

Anto Roccuzzo besando la Copa del Mundo.

"CAMPEONES MUNDIALES. No se ni como empezar.. que orgullo mas grande que sentimos por vos @leomessi Gracias por enseñarnos a nunca bajar los brazos, que hay q pelearla hasta el final. AL FIN SE DIOOOO SOS CAMPEON DEL MUNDOOOOO , nosotros sabemos lo que sufriste tantos años, lo q deseabas conseguir esto", expresó en sus redes.

Anto Roccuzzo y Leo Messi.

Pero además de estas tiernas postales juntos también trascendió el momento en el que la diosa intenta sacarse una imagen dándole un beso a la Copa mientras que Leo Messi le saca una foto.

El momento en el que Leo Messi le saca una foto a su mujer.