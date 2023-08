El viernes arrancó picante en LAM. Yanina Latorre reveló este viernes detalles insospechados de una potente crisis por la que estaría atravesando la bailarina Triana Ybañez y el actor Mariano Martínez, la cual parece ser un grito a voces.

La angelita y presentadora del programa de Ángel de Brito aseguró que en el monitoreo que se le hizo al comportamiento de la pareja en redes sociales, Triana Ybañez y Mariano Martínez se dejaron de seguir y al parecer uno bloqueó al otro.

“Ella borró todas las fotos que tiene con él y a su vez desaparecieron todos los likes -Eso pasa cuando bloqueas a alguien- Puede haber un bloqueo no sé de quién a quién”, sostuvo Yanina Latorre en esta crisis inesperada, en una pareja que blanqueó su relación en marzo y esta semana fueron a ver a Luis Miguel juntos.

Mariano Martínez y Triana Ybañez en crisis: “No se siguen y ella borró todo”.

Yanina Latorre aclaró que Mariano Martínez se llamó al silencio y no quiso responder a las preguntas de aclaración que le pidió ella misma.

La respuesta de Triana Ybañez sobre los rumores de crisis con Mariano Martínez

Según Yanina Latorre, la producción de LAM habló con Triana y la notó “histérica”, lo cual le da a entender que detrás de sus palabras hay un fuerte enojo.

La pregunta de LAM fue directa "¿Te separaste?” - “¿Eh? No, borré todo porque estoy cansada de ver bardeos de mujeres, sobre todo hacia mi persona o comparaciones. Hay días que te lo bancás y hay días que no. Te lo explico, para que no digan ni armen escándalo de algo que no existe’”, expresó la bailarina.

Mariano Martínez y Triana Ybañez en crisis: “No se siguen y ella borró todo”.

“Prefiero no poner nada de mi vida privada, y me tomo el tiempo de responderte porque ya mucho daño psicológico se me hizo gratuitamente al inventar cosas. Disculpá y gracias, que sigas bien’”, cerró Triana Ybañez sin confirmar o desmentir puntualmente su quiebre con Mariano Martínez.

S.A.