Zaira Nara habló por primera vez de su separación: "Hay temas que..."

Zaira Nara habló por primera vez de su separación con Jakob Von Plessen después del comunicado en el que hace oficial su ruptura.

"Estoy pasando un momento difícil, como a toda familia, cuesta. Pero estamos bien", dijo la hermana de Wanda Nara en Socios del espectáculo.

Zaira Nara enfrentó las versiones sobre la posibilidad de que su ex marido haya puesto micrófonos en su casa para oír las conversaciones de su mujer. "Hay temas que prefiero no tocar porque donde contestás uno y otro no, terminás dando a entender ciertas cosas", aclaró la diosa.

Zaira Nara y Jakob Von Plessen.

"No me quiero meter en habladurías. Son ajenas al amor que hay en la familia y que va a seguir estando siempre", disparó.

Los rumores de celos en la pareja los instaló el periodista Pampito Perelló Aciar, quien contó detalles en Mañanísima. "Zaira no fue infiel. El que fue infiel fue él. Zaira, en un momento en que estaban separados dicen que habría salido con un polista, y que Jakob le puso un micrófono para enterarse en qué andaba Zaira. Cuando ella lo descubre se arma el quilombo", reveló.

Los motivos de la separación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen

A pesar de estos rumores, Luli Fernández fue quien contó la verdad detrás de la separación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen.

"Él está dispuesto a hacer cambios en su rutina. Hay un momento en el que uno piensa cuán justa es la entrega y la demanda en la pareja. Por eso él quiere hacer cambios rotundos, quiere recuperar la relación y ella también quiere pelearla", dijo Luli en Socios del espectáculo.

"Intentó hasta último momento que su familia salga adelante. La decisión la tomó ella después de muchos meses de pelearla por los hijos. Está viviendo un duelo", agregó.

