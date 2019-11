Picante cruce entre Zaira Nara y Ángel De Brito por Paula Chaves

Zaira Nara mostró su apoyo total hacia Paula Chaves, tras enojarse con Ángel de Brito, quien fue el primero en anunciar que la modelo y Pedro Alfonso estaban esperando a su tercer hijo. Sin pelos en la lengua, el conductor de LAM salió a contestarle.

Todo comenzó la semana pasada cuando Paula anunció que se bajaría de la temporada de Carlos Paz por motivos personales y había agregado: "Ojalá que más adelante pueda darles más explicaciones". Acto seguido el periodista dio a conocer la información, y despertó el enojo del matrimonio.

Luego de esto, todas las revistas y portales publicaron la noticia y esto generó malestar en Zaira, quien es íntima amiga de la modelo. "Ayer estaba en la peluquería y amo las revistas, pero yo me indigné cuando anuncia otro los embarazos. Paula Chaves no dijo estar embarazada", comenzó en su programa en el día de hoy.

Por su parte, Melina Fleiderman le respondió: "¿El título de la revista qué dice? 'Está embarazada y no es ningún teatro'. Ella no dice que está embarazada, pero tampoco lo desmiente".

"Sabés qué pasa, Meli, si vos no decís que estás embarazada, no preguntes más nada. Eso es lo que me molesta... Paula obviamente va a tener una familia recontra numerosa, pero por qué la necesidad de preguntar '¿pero estás?, ¿estás?'”, respondió molesta la conductora.

Finalmente, la Zaira intentó ponerse en el lugar de su amiga y contó cómo ella dio la información del embarazo: "¿Sabés cuándo le conté yo a Mali que estoy embarazada? Fue el día que vine a Morfi a contárselo a ustedes. Casi de 4 meses. ¿Por qué Mali tenía que enterarse por una mamá del jardín o por un compañerito que leyó en tal revista que su mamá va a tener un bebé? ¡No! Permitíme mi privacidad y mi momento con mi hija para que cuando yo considere que es un embarazo seguro, avanzado, se lo cuente. Pero al estar en el medio todos quieren tener una noticia que todavía no está. Eso a mí me indigna".

Tras los dichos de Zaira, Ángel de Brito le contestó a través de Twitter: "Menos mal que están los amigos de Paula, para hacer silencio ante un tema que ella no quiere tocar". Y subió la vara al tirarle un palito a José María Listorti, quien también lo había criticado por el mismo motivo: "Pichona de Listorti @zairana Todos colaborando".

¡Tremendo!