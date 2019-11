Sandra Borghi le pidió disculpas públicas a Eugenia "la China" Suárez

Ayer en el programa "Nosotros a la Mañana", se debatía la posible separación de Benjamín Vicuña y Eugenia Suárez y en un momento del ciclo, Sandra Borghi arremetió con todo contra la actriz: "Por las dudas de que se olviden. Ahora todos dicen ‘pobrecita, pobrecita’. ¡No resiste un archivo esta chica! Me indigno. Porque esta historia ya la vimos. Eugenia Tobal pasó los peores años de su vida gracias a esta chica”, aseguró y sus declaraciones recorrieron todos los medios.

Hoy en el mismo ciclo, la periodista entendió que quizás se había excedido y pidió disculpas públicamente: "Ni cerca tengo una postura machista en la vida. Porque muchos me cuestionaban por qué atacaba a la China y no hablaba de fulano o mengano. Ya no quiero nombrar a nadie. No quise hablar de la China puntualmente. Sí tengo mi postura sobre esto. Le pido disculpas a la China si se sintió muy ofendida por cómo y de qué manera traté el tema. No fue mi intención. Cada uno hace lo que puede con la vida. Y sí creo que cuando hay fisuras en las relaciones hay responsabilidades compartidas. En este sentido opiné sobre la China Suárez. Cada uno va con su vida como puede. Todos tratamos de ser felices en este camino", dijo.

Finalmente dijo que se sintió mal al ver sus palabras reflejadas en los portales: “Me sentí mal de ver el reflejo de lo que levantaron después y acá no fue así. Cada uno opina desde su punto de vista y después lo vi reflejado en los medios y fue horrible cómo quedó”.