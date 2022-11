Zaira Nara y el polista Facundo Pieres muy cerca en el mismo evento

Crecen con fuerza los rumores de que Zaira Nara y el polista Facundo Pieres mantienen una constante comunicación en plan de romance. De lo más reciente que se supo, es que los dos estuvieron en el recital de Coldplay en el estadio de River.

Si bien, las fuentes fueron claras el asegurar que no estuvieron juntos, que cada uno estuvo con su grupo de amigos en lugares distintos, lo cierto es que estuvieron muy cerca en el mismo evento.

Zaira Nara en River viendo Coldplay.

No es nada nuevo que Zaira Nara y Facundo Pieres sean vinculados en una relación amorosa. El tema viene pisando con fuerza desde hace unos meses, cuando se conoció la primera crisis que la modelo tuvo con Jakob von Plessen. «No tengo pruebas, tampoco dudas. "Toda la gente del polo está al tanto del tema"», publicó la cuenta de Instagram Chusmeando1.

Posteo de Facundo Pieres desde otra ubicación con su grupo de amigos.

En abril, Yanina Latorre había confirmado que Zaira Nara y Facundo Pieres estaban juntos y habían sido vistos en un asado en Miami, pero como el círculo de los polistas están hermético, nadie dijo nada. Hace solo una semana en Socios del Espectáculo se supo otra versión que refuerza lo que había contado la angelita.

Facundo Pieres, polista.

Zaira Nara y Paula Chaves enfrentas por Facundo Pieres

Paula Varela y Rodrigo Lussich hablaron de cómo inició el vínculo entre Zaira y Facundo, siendo éste el ex de su amiga Paula Chaves. Todo esto comienza hace tiempo, cuando comentamos en primicia que Facundo Pieres le estaba escribiendo a Zaira Nara, lo que ella hace es que le muestra ese mensaje a Jakob von Plessen y a Paula Chaves... Era un quilombo puertas adentro, chicos".

Según publicó el programa de El Trece, Paula, en su momento le dio el ok para que saliera con él y que de paso le diera celos a Jakob von Plessen, cuando estaban en crisis. "Bueno amiga, no pasa nada... Ya pasó tiempo, incluso, usalo para darle celos a Jakob".

Zaira Nara, LuIi Fernández, Paula Chaves.

Ahora que Zaira está soltera y que ya pasaron casi 11 meses desde que Facundo se separó de su esposa, con pequeños, Socios del Espectáculo afirmó que Paula Chaves está descontenta con el avance que la modelo y su ex están teniendo.

"Paula siente que ya era una realidad antes y que estaban juntos antes", afirmó el presentador. "La verdad es que sí, me rompe las pelotas, me molesta que estés con un ex mío", dijo Paula Chaves sobre Zaira Nara y su romance con Facundo Pieres, según la socia.