Si bien se estrenó en Paramount+ y Nickelodeon durante el año 2023, la secuela del film musical tuvo su aterrizaje en el catálogo de Netflix el 10 de octubre del 2024 y cautivó a todos los fanáticos que ya habían disfrutado 'Monster High', la cual trata sobre los descendientes criaturas y monstruos muy famosos. Lo cierto es que durante los primeros días del corriente mes los usuarios, que abonan mensualmente la plataforma de streaming, pudieron disfrutar del film animado.

Monster High 2.

Diversión monstruosa en Netflix con Monster High 2: La película: una aventura sobrenatural para toda la familia

El servicio de streaming, Netflix, se encuentra disponible en diferentes partes del mundo y también su amplio abanico de ofertas de productos audiovisuales contempla producciones de diversas naciones. La apuesta de la plataforma es día tras día, mes a mes y año tras año para ser la más seleccionada por los clientes que pagan mensualmente para disfrutar en momentos de ocio y relajación que buscan desconectar de la vida cotidiana: trabajo, estudio, entre otras cosas. Para aquellos amantes de las películas animadas, 'Monster High 2' es una buena opción para compartir en familia o si es de preferencia visualizarla en soledad.

En esta segunda entrega, la historia que posee a Clawdeen Wolf (Miia Harris), Draculaura (Nayah Damasen) y Frankie Stein (Ceci Balagot) deja en evidencia los poderes que tienen las tres, pero también la aparición de nuevos estudiantes, nuevos poderes, amigos que evolucionan y una amenaza mucho más importante que no solamente podría corromper su amistad, sino que también tendría la posibilidad de cambiar el mundo de manera irreversible.

Aquí aparecen nuevos personajes como Toralei (Salena Qureshi), que es un luchador hombre gato y retorna después de un año en el exterior en Scaris, Francia. Pero también tienen un lugar importante en 'Monster High 2' Case Walker (The Other Two) como Deuce Gorgon, Marci T. House (Day of the Dead) como directora Bloodgood, Scotch Ellis Loring (Firehouse Dog) como el padre de Clawdeen, Apollo; Steve Valentine (Mom) como el padre de Draculaura, Drácula.

'Monster High 2', que tiene una duración de 93 minutos, es dirigida y producida por Todd Holland y presente una propuesta totalmente renovada, aparición de nuevos personajes con vestimentas y accesorios renovados pero sin escapar y olvidar a los demonios originales y que tan bien cautivaron en 'Monster High'. De esta manera, el producto audiovisual hizo su desembarco en Netflix el 10 de octubre pasado y ya puede ser observado por todos aquellos tienen acceso a la plataforma de streaming.

BL